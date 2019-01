Serie A | Frosinone-Atalanta 0-5 | Zapata inarrestabile | quattro gol

Serie A : Frosinone-Atalanta 0-5 : ANSA, - FROSINONE, 20 GEN - L'Atalanta batte 5-0 il Frosinone nell'anticipo domenicale della 20/esima giornata. Protagonista assoluto Duvan Zapata, autore di quattro reti: l'attaccante colombiano sale ...

Serie A - Frosinone-Atalanta 0-5 : 14.25 Senza storia il lunch match dello Stirpe:l'Atalanta passeggia (0-5) contro un Frosinone inconsistente.Zapata ne fa 4. Gara subito in mano agli orobici. All' 11' stacco vincente di Mancini servito da Pasalic. Il croato cerca la rete al 36' (Sportiello c'è) e prima del riposo (44') inventa il cross per il raddoppio aereo di Duvan Zapata. Ciociari a picco in avvio ripresa (47'):Djimsiti crea,il colombiano Zapata non perdona.Pinamonti sfiora ...

Serie A : Frosinone Atalanta - formazioni : "Dobbiamo sfruttare meglio il calendario rispetto al girone d'andata". Ottava a quota 28, alle soglie della zona Europa League, l'Atalanta a Frosinone non intende distrarsi: "A campi invertiti con l'...

Serie A Frosinone - Baroni : «Voglio una squadra coraggiosa» : Frosinone - ' Formazione? Ariaudo sarà sicuramente out insieme a Zampano e Ciofani , Salamon si è allenato ma è da valutare '. Comincia sciogliendo alcuni dubbi di formazione Marco Baroni , nella ...

Probabili Formazioni Frosinone – Atalanta - Serie A 20/01/2019 : Probabili Formazioni Frosinone – Atalanta, Serie A 20/01/2019Ritorna in campo il Frosinone alla ricerca di punti per la salvezza: contro un’Atalanta in forma che punta l’Europa. Nell’andata, netta vittoria dei bergamaschi con un Gomez in grande spolvero.Frosinone – Mister Baroni potrebbe schierare titolare Valzania, prelevato in prestito proprio dall’Atalanta. Nel 3-5-2 spazio a centrocampo anche per Chibash e ...

Serie A Frosinone - distrazione muscolare per Ciofani : Frosinone - Seduta di allenamento per il Frosinone , in vista del prossimo impegno di campionato contro l' Atalanta . Il programma odierno ha previsto esercitazioni tecnico tattiche ed una partitella ...

Serie A Frosinone - distrazione muscolare per Zampano : Frosinone - Seduta mattutina di allenamento per il Frosinone . Il tecnico giallazzurro Baroni ha diretto un allenamento il cui programma è stato costituito da una Serie di esercitazioni tecnico ...

Calciomercato Serie A - le notizie nella notte : il Napoli vicino al colpo - missione del Frosinone ed innesto Fiorentina : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, nelle ultime ore trattative molto importanti che riguardano il massimo campionato italiano. Il Frosinone crede ancora alla salvezza e prepara un doppio importante colpo, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ dopo i primi contatti per convincere Samaris, il club volerà direttamente in Portogallo. Il Frosinone vuole mettere le mani anche su ...

Diretta Chievo Frosinone / Risultato finale 1-0 - streaming video e tv : la decide Giaccherini! - Serie A - : Diretta Chievo Frosinone streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e Risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Serie A Frosinone - i convocati. Out Ariaudo e Cassata : Frosinone - Il tecnico del Frosinone , Baroni , ha chiamato 24 giocatori in vista dell'incontro contro il Chievo, in programma domani alle 15 al Bentegodi di Verona. Out Ariaudo e Cassata , il ...

Probabili Formazioni Chievo Verona – Frosinone - Serie A 29/12/18 : Probabili Formazioni Chievo Verona – Frosinone, Serie A 29/12/18Chi vince nutre speranza di salvezza, chi perde chiude il 2018 con la consapevolezza che bisognerà sperare in più di un miracolo per mantenere la categoria. Chievo e Frosinone si affrontano in uno scontro salvezza delicato, dove i veneti cercano la prima vittoria stagionale e i frusinati una coninuità di risultati dopo l’ottimo punto con il Milan.Verona – Di Carlo, ...

Video/ Frosinone Milan - 0-0 - : highlights della partita - Serie A - 18giornata - : Video Frosinone Milan , 0-0, : highlights e gol della partita di Serie A, il lunch match allo Stirpe si è concluso con un pareggio a reti bianche.

Serie A - Frosinone-Milan 0-0 : Donnarumma salva un Diavolo che non sa più fare gol : Per vincere serve il gol e ma il Milan ha dimenticato come si fa. Quarta gara di campionato in astinenza per il Diavolo , non accadeva dal 1984, e un deludente 0-0 sul campo di un Frosinone che ...

Serie A - il Milan resta a secco anche a Frosinone : 0-0 : Arbitro : Guida Marcatori : - Ammoniti : Ghiglione, Crisetig, F,, Donnarumma, M, Espulsi : - LA CRONACA DEL MATCH