Rosa e Pietro aspettano un bebè | l' ex tronista di U&D l' ha rivelato da Barbara D' Urso

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Pomeriggio Cinque - l’ex tronista : “Sono incinta di tre mesi”. Guarda il Video : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione diventeranno presto genitori. Dopo l’annuncio delle nozze di qualche mese fa, la coppia ha deciso di raccontare a Domenica Live il nuovo arrivo in casa, dopo che nelle scorse... L'articolo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Pomeriggio Cinque, l’ex tronista: “Sono incinta di tre mesi”. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Rosa Perrotta incinta di Pietro - matrimonio a rischio : annuncio a Domenica Live : Rosa e Pietro di Uomini e Donne non si sono lasciati ma aspettano un figlio Altro che addio a un passo dal matrimonio: Rosa e Pietro aspettano un figlio! La Perrotta ha annunciato la gravidanza a Domenica Live, dove è arrivata accompagnata dal fidanzato avvocato. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scoperto di essere […] L'articolo Rosa Perrotta incinta di Pietro, matrimonio a rischio: annuncio a Domenica Live proviene da Gossip e Tv.

Domenica Live - Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione annunciano : "Aspettiamo un figlio" (VIDEO) : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ultimamente hanno fatto parlare di se per un'ipotesi di crisi. I social si sono movimentati per cercare di capire cosa stesse accadendo e sapere se la 'convivenza interrotta' della quale si era parlato, aveva un fondo di verità oppure no.La smentita è prontamente arrivata a Domenica Live dove, insieme, si sono presentati non solo per accantonare le malelingue, ma anche per annunciare una lieta notizia: Rosa ...

Rosa Perrotta sarebbe incinta di Pietro : l'annuncio forse a Domenica Live (RUMORS) : E se la notizia che hanno promesso di dare al più presto Rosa e Pietro, non fosse quella della loro rottura? Nelle ultime ore, infatti, sul web sta circolando un gossip molto interessante sulla coppia nata a Uomini e Donne: pare che nella puntata di Domenica Live del 20 gennaio, la napoletana annuncerà qualcosa di molto bello che sta per succedere a lei e a Tartaglione. La pagina Instagram di SpySee, infatti, sostiene che l'ex tronista è in ...

Uomini e Donne : Rosa Perrotta incinta di Pietro Tartaglione? Lo scoop : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne presto genitori? Rosa Perrotta incinta? Nelle ultime ore sui social non si fa altro che parlare dell’ex tronista di Uomini e Donne e questa notizia smentirebbe categoricamente la crisi con il fidanzato Pietro Tartaglione. L’avvocato e la modella, dopo un periodo in cui apparivano piuttosto affiati, avevano lasciato intendere sui social che qualcosa tra loro non andasse per il ...

U&D - Rosa e Pietro forse lasciati a un passo dal matrimonio - lui dice : 'A breve la verità' : Vi ricordate di Rosa Perrotta e Pietro Tatraglione? Sono due ex concorrenti del talk show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due sono usciti dalla trasmissione insieme e, l'anno scorso, hanno deciso di convolare a nozze. A pochi mesi dal matrimonio, però, pare proprio che tra i due sia successo qualcosa. Rosa e Pietro si sarebbero lasciati. Entrambi sono stati molto criptici sulla vicenda, lui si è limitato a sintetizzare in questo modo: "A ...

Rosa PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE SI SONO LASCIATI?/ 'Convivenza naufragata... la verità sarà svelata presto' : ROSA PERROTTA e PIETRO TARTAGLIONE si SONO LASCIATI? Momento difficile per l'ex tronista e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne a pochi mesi dalle nozze.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sarebbero in crisi - lui sul web : 'Presto la verità' : Cosa sta succedendo a Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Da qualche settimana a questa parte, i fan della coppia nata a Uomini e Donne hanno notato che la ragazza ha lasciato la casa che divideva con il fidanzato e i momenti che hanno trascorso insieme i futuri sposi, sono diminuiti ogni giorno di più. L'ex corteggiatore, con alcuni video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, ha chiesto alle persone che lo sostengono di avere un po' di ...

Uomini E Donne : Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta in crisi? Convivenza interrotta. Guarda il Video di Pietro : Sembrava che tutto andasse bene tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, i due stavano progettando il matrimonio e convivevano felici. A dicembre la ragazza è tornata dai genitori dicendo di voler passare le festività... L'articolo Uomini E Donne: Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta in crisi? Convivenza interrotta. Guarda il Video di Pietro proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e donne - Rosa e Pietro in crisi prima del matrimonio : 'Convivenza interrotta' : C'è aria di crisi per una delle coppie storiche che si sono formate in questi anni a Uomini e donne. Parliamo di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, che ormai fanno coppia fissa da svariati anni e che proprio in queste ultime settimane avevano annunciato di essere pronti per compiere il grande passo verso l'altare. A quanto pare, però, sarebbero cambiate un po' di cose dato che in queste ore, su Instagram, Pietro ha spiazzato i fan annunciando ...

Uomini e Donne - Rosa e Pietro in crisi? “Vi chiedo un po’ di pazienza” - fan spiazzati : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in crisi? Le ultime news preoccupano ai fan Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono in crisi? La coppia non vive più insieme da settimane. Rosa infatti è tornata a casa dei suoi genitori a dicembre scorso, raccontando che aveva voglia di passare le festività natalizie con la sua famiglia. Pietro […] L'articolo Uomini e Donne, Rosa e Pietro in crisi? “Vi chiedo un po’ di pazienza”, fan ...

Rosa e Pietro matrimonio : la Perrotta svela come sarà l’abito da sposa : Rosa Perrotta parla dell’abito da sposa per il matrimonio con Pietro Tartaglione Manca poco al matrimonio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La coppia nata a Uomini e Donne convolerà a nozze il prossimo 7 giugno. Com’è noto, l’evento si terrà a Gaeta, cittadina a sud del Lazio dove Pietro possiede una casa e trascorre […] L'articolo Rosa e Pietro matrimonio: la Perrotta svela come sarà l’abito da sposa proviene ...

Pietro Tartaglione - polemica rovente su Rosa : volano parole grosse : Pietro Tartaglione, scoppia un’incandescente polemica su Rosa Perrotta: volano parole grosse Pietro Tartaglione interviene duramente su una polemica che ha coinvolto la sua dolce metà Rosa Perrotta. Tutto, come ormai spesso accade, si è svolto su Instagram, a colpi di botta e risposta tra l’ex corteggiatore e una pagina dedicata ai vip, in particolare ai […] L'articolo Pietro Tartaglione, polemica rovente su Rosa: volano parole ...