Le ricerche dei due giovani scomparsi in Burkina Faso

Tsunami Indonesia - piogge ostacolano ricerche dei dispersi - : Le autorità hanno fatto sapere che le forti precipitazioni hanno causato diverse inondazioni e questo rende i soccorsi più complessi. Al momento sono 159 le persone che mancano all'appello. Per le ...

Riprese le ricerche dei due escursionisti dispersi nel Tarvisiano : Sono Riprese , alle 7 del mattino e con ulteriori rinforzi, le ricerche dei due escursionisti triestini - Massimo Grassi di 41 anni e Jennifer Bubic di 35 - di cui non si hanno più notizie da martedì ...

Silvia Romano - svolta nelle ricerche : arrestato uno dei sospetti rapitori : Le autorità locali hanno fermato Ibrahim Adan Omar, uno dei tre sospetti rapitori della cooperante italiana in mano ad una banda di criminali dallo scorso 20 novembre. L'uomo su cui pendeva una taglia di un milione di scellini, potrebbe fornire indicazioni preziosissime per le operazioni di ricerca che si concentrano in una vasta area tra il fiume Tana e il confine con la Somalia.Continua a leggere