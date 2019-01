Il Napoli stende la Lazio 2-1

Serie A : il Napoli stende la Spal con Albiol - la Fiorentina beffa il Milan con Chiesa : Successo prezioso per il Napoli , che soffre ma supera la Spal con una rete di Albiol . Basta una rete anche alla Fiorentina per beffa re il Milan a San Siro: a regalare i tre punti a Pioli è Chiesa , ...

Il Napoli gioisce al 92' : Milik stende per 1-0 il Cagliari : Il Napoli di Carlo Ancelotti dopo la grande delusione in Champions League si rialza in campionato, anche se lo fa a fatica. Gli azzurri hanno espugnato per 1-0 il campo dell'ostico Cagliari di Rolando Maran che se l'è giocata alla pari e a viso aperto con i secondi in classifica. Ancelotti ha fatto un pò di turnover dopo le fatiche contro il Liverpool tenendo in panchina i quattro tenori Insigne, Mertens, Hamsik e Callejon. La partita è stata ...