Domani è la Giornata degli abbracci | un toccasana per la salute

Neve e Gelo in Puglia - è una giornata storica : imbiancata anche Taranto - e continuerà fino a Domani [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/15 ...

Domani #Schumi50 su Sky : un’intera giornata dedicata a Schumacher : La giornata di Domani non può essere considerata come tutte le altre per gli appassionati di motori: Michael Schumacher, uno dei piloti che ha scritto pagine gloriose nella storia della Ferrari e che ha conquistato ben sette titoli in Formula Uno, compie infatti 50 anni. Un traguardo così importante soprattutto ora che in tantissimi sperano […] L'articolo Domani #Schumi50 su Sky: un’intera giornata dedicata a Schumacher è stato ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Domani la diciassettesima giornata - spicca Juventus-Roma : Siamo vicini al giro di boa. Va quasi a concludersi il girone di andata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019: domani va in scena il classico turno pre natalizio, il diciassettesimo. Un sabato davvero spettacolare: dieci le partite in programma (non eravamo abituati da mesi ormai a seguire tutti i match nello stesso giorno), si parte dalle 12.30 e si conclude alle 21. L’incontro più atteso, quello che spicca agli occhi, è ...

Domani sarà il solstizio d’inverno di fatto la giornata più corta che ci sia! : Con il solstizio d’inverno: il 21 dicembre 2018, alle ore 22:23 UTC (23:23 ora italiana), ha inizio l’inverno astronomico. Infatti il solstizio d’inverno è il giorno in cui inizia, dal punto di vista astronomico, la stagione invernale. Il solstizio (dal latino ‘solstitium’, ‘sol’- “Sole” e -‘sistere’ “fermarsi”) è in astronomia il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto ...

Protezione Civile : ancora instabilita' diffusa nella giornata di Domani : nella giornata di domani avremo ancora condizioni di diffusa instabilità sulla penisola, con precipitazioni che riguarderanno soprattutto Nord-Est e regioni tirreniche. Ecco il bollettino della...

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : i risultati della quarta giornata. Domani le finali : Terminata anche la quarta giornata di gare a Wuxi (Cina), dove è in corso il World Grand Slam 2018 di Taekwondo. Il programma di gara prevedeva oggi le semifinali di tutte le otto categorie in gara, mentre Domani si svolgeranno le finali per il primo e per il terzo posto. Si ricorda che soltanto in questo torneo gli atleti combattono secondo la formula del best of three round, secondo la quale il primo ad aggiudicarsi due round su tre conquista ...

Volley : A2 Maschile - nel week end l'11a giornata - Domani due anticipi nel Girone Bianco : ROMA - Nel week end si consuma l' 11° turno di A2 Credem Banca che si aprirà domani con due anticipi nel Girone Bianco. Alle 20.30 andranno in scena Mondovì -Lagonegro e Leverano-Roma. Il resto del ...

Taekwondo - World Grand Slam Wuxi 2018 : i risultati della prima giornata. Domani tocca a Vito Dell’Aquila : Mentre cresce l’attesa per l’esordio di Vito Dell’Aquila nella giornata di Domani, è cominciata oggi a Wuxi (Cina) la seconda edizione del World Taekwondo Grand Slam. Il torneo costituisce una tappa importante per il percorso di qualificazione a Tokyo 2020 e raccoglie i 16 migliori atleti delle otto categorie olimpiche. Si sono disputati oggi gli ottavi di finale delle categorie -67 kg e +67 kg per le donne, -80 kg e +80 kg per ...

Europa League - 6giornata : calendario e orari delle partite di Domani : ... Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e satellite e Sky Sport 386 su DTT, Il programma della sesta giornata: le partite delle 21.00 GIRONE A Ludogorets-Zurigo , Diretta Gol Sky Sport 251 su fibra e ...

Domani è la Giornata Mondiale del Suolo : nasce SOIL4LIFE - il progetto europeo per la salvaguardia di questa fondamentale risorsa : Sembrerà banale ricordarlo, ma senza Suolo non si mangia. Senza tutela del Suolo, si rischia di essere travolti da frane e alluvioni, senza Suolo si perde un importantissimo serbatoio di carbonio. Il Suolo è altresì fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici ed è un’indispensabile riserva di biodiversità. Insomma, dal Suolo dipende la nostra vita sul pianeta. Perché racchiude il più importante stock di carbonio terrestre, dalla cui ...

Serie A - Domani scatta la 14ª giornata del campionato di Serie A : tutte le quote William Hill : Comincia domani la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, ecco tutte le quote William Hill Quattordicesima di Serie A ai blocchi di partenza: i club italiani sono pronti a dare spettacolo e William Hill – in gioco dal 1934 – non è da meno. Il bookmakerschiera le Migliori quote nelle giornate di campionato, oltre a imperdibili quote Maggiorate. Inoltre, accoglie i nuovi utenti con il codice ITA100, che prevede 100 euro di ...

Domani Giornata conclusiva di BilBOlBul : Sempre all'Accademia di Belle Arti alle ore 14.00 Esperimenti per immagini, dedicato alla genesi del progetto ERCcOMICS e all'incontro tra fumetto e scienza, protagonista di numerosi esperimenti ...

Domani la Giornata Mondiale per la lotta al tumore pancreatico : Il tumore del pancreas è una malattia in progressivo aumento. Negli ultimi 15 anni in Italia abbiamo registrato un incremento di casi prossimo al 60% e viene stimato che nel 2030 questo tumore rappresenterà la seconda causa di morte per neoplasia nella nostra nazione. Questo sarà, uno degli argomenti, che saranno affrontati al Convegno organizzatoin occasione della Giornata Mondiale per la lotta al tumore pancreatico, in programma giovedì 15 ...

Al via Domani la Giornata Mondiale del Cordone Ombelicale - a 30 anni dal primo trapianto con cellule staminali cordonali : 150 banche in tutto il mondo, 600 mila donazioni disponibili, 35 mila trapianti effettuati utilizzando le cellule staminali cordonali, questi i numeri che ben evidenziano la necessità di rendere noto quanto il sangue cordonale e le cellule in esso contenute stiano contribuendo a cambiare progressivamente il mondo della medicina. Informare sulla natura delle terapie con le cellule staminali e sull’importanza della conservazione del sangue ...