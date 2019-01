Salvini | se i poliziotti non possono usare le manette offrono cappuccio e brioche? La

Matteo Salvini difende i poliziotti di Empoli : "Se non possono usare le manette che fanno - offrono cappuccio e brioche?" : "Se i poliziotti non possono usare le manette , che fanno , offrono cappuccio e brioche?". Così, nel corso di una diretta Facebook, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , torna sul caso del tunisino morto ieri a Empoli in seguito a un fermo di Polizia.Con addosso l'immancabile giacca della tuta delle Fiamme Oro, e la scritta Polizia sul petto, il vicepremier leghista ha dunque ribadito il suo massimo sostegno alle forze dell'ordine, ...

Salvini : immigrato morto durante fermo - sostegno a poliziotti : Roma, 18 gen., askanews, - 'Un immigrato , con precedenti penali e fermato per aver usato denaro falso, è morto per infarto nonostante gli immediati soccorsi. Tutto il mio sostegno ai poliziotti che, ...

Salvini : immigrato morto durante fermo - sostegno a poliziotti : Roma, 18 gen., askanews, - "Un immigrato , con precedenti penali e fermato per aver usato denaro falso, è morto per infarto nonostante gli immediati soccorsi. Tutto il mio sostegno ai poliziotti che, ...

Salvini canta Napoli. Vuole incontrare Sorbillo e andrà ad Afragola : "Più poliziotti per strada" : Va ad Afragola, ma si impegna a tornare presto anche a Napoli e ad andare a Castel Volturno. Matteo Salvini parla al Mattino della sua ricetta per Napoli, fatta di più poliziotti per le strade a contatto con la gente e di sgomberi per fiaccare la camorra. L'area è però stata interessata negli ultimi 20 giorni da numerosi attentati contro le attività commerciali. Soprattutto ad Afragola, ma anche a Napoli, in un pieno ...