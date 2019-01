Mezzojuso : sindaco - mi fanno paura quelli che citano sempre Falcone e Borsellino (2) : (AdnKronos) - "Non faremo nulla di tutto questo, perché lo sappiamo benissimo che la mafia fa schifo, che i soprusi, le intimidazioni, le estorsioni, la violenza verbale e fisica sono atteggiamenti da condannare, da denunciare e combattere con determinazione. Non cominceremo adesso una marcia della

Mezzojuso : gen. Gebbia assessore - sindaco 'sorelle Napoli non centrano' : Palermo, 29 dic. (AdnKronos) - ll generale Nicolò Gebbia, l'ex alto ufficiale dei Carabinieri oggi in pensione, querelato nei giorni scorsi dalle sorelle Napoli di Mezzojuso (Palermo) per diffamazione, è stato nominato assessore alla Cultura del piccolo comune. A nominarlo è stato il sindaco di Mezz