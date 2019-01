Matera da oggi Capitale europea della cultura Conte | Da qui parte la riscossa del

Matera 2019 - Conte : 'Oggi è la giornata di riscossa del Sud' - : Nel giorno in cui la città lucana diventa Capitale europea della Cultura il premier ha sottolineato che "Matera è di una bellezza che il mondo ci invidia". "Un nuovo modello di sviluppo per il Sud", ...

Matera da oggi è Capitale europea della cultura 2019 : Il mondo la conosce come la ‘Città dei Sassi’, per le tipiche costruzioni di pietra arroccate una sull’altra, che la fanno diventare simile ad un presepe. Matera è uno degli insediamenti umani più antichi, preceduto da ottomila anni di storia che l’hanno accompagnato fino ai nostri giorni. Da oggi, 19 gennaio, la città della Basilicata è diventata ‘Capitale europea della cultura per il 2019’ insieme alla città di Plovdiv in Bulgaria. Matera ...

Matera Capitale Europea della cultura insieme Plovdiv : da oggi fino al 19 dicembre : La Città dei Sassi con ottomila anni di storia oggi è ufficialmente Capitale Europea della cultura 2019. Lo sarà fino

Da “vergogna nazionale” a capitale della cultura : cosa direbbe Togliatti oggi se vedesse Matera? : Nel 1948, dopo la denuncia di Carlo Levi in "Cristo si è fermato ad Eboli", il segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti in visita a Matera definì le condizioni degli abitanti nei Sassi una "vergogna nazionale". Dopo di lui arrivarono i progetti di Adriano Olivetti e la Legge speciale di Alcide De Gasperi. cosa direbbero tutti loro oggi se potessero ammirare la capitale della cultura 2019?Continua a leggere

Non solo Matera : da oggi anche Plovdiv in Bulgaria è Capitale europea della cultura 2019 : anche per la città bulgara di Plovdiv il 2019 sarà l'anno in cui rivestire il ruolo di Capitale europea della cultura. La seconda città della Bulgaria dopo Sofia per numero di abitanti è soprannominata la "Firenze bulgara" e si estende su sette colli proprio come Roma. Con oltre 8mila anni di storia alle spalle.Continua a leggere

Matera 2019 : Airbnb regala soggiorno sabbatico per rianimare il borgo di Grottole : Quattro persone avranno la possibilità di staccare la spina e trasferirsi per 3 mesi nel borgo lucano a pochi chilometri da Matera: l'obiettivo è dare manforte ai 300 abitanti per evitare che diventi un borgo fantasma

Matera 2019 - in coda sotto la pioggia per ritirare pass per inaugurazione Capitale della cultura : Decine e decine di persone davanti alla prefettura per l'evento con il presidente Mattarella aperto a 3.500 persone. Ci sono stati anche momenti di tensione

Freddo e neve oggi e venerdì. Imbiancati Sassi Matera e Vesuvio - gelo al Centro-sud : E' Matera con la coltre di neve che l'ha imbiancata la cartolina di questo inizio d'anno al gelo per l'Italia del centro sud. I Sassi della città capitale della Cultura 2019 si sono presentati coperti ...