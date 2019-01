Lazio | sul mercato rispunta Boyata

Fair Play Finanziario - UEFA pubblica la reLazione sulle licenze per club : Fair Play Finanziario UEFA – La UEFA ha pubblicato la decima edizione della relazione comparativa sulle licenze per club. Oltre a esaminare l’anno Finanziario 2017, il documento dell’organo che governa il calcio europeo analizza le principali tendenze degli ultimi 10 anni. Sia i dati del 2017 che quelli degli ultimi 10 anni delineano un quadro […] L'articolo Fair Play Finanziario, UEFA pubblica la relazione sulle licenze ...

UEFA pubblica reLazione comparativa sulle licenze per club : Roma, 18 gen., askanews, - La UEFA ha pubblicato la decima edizione della relazione comparativa sulle licenze per club, intitolata, Il panorama del calcio europeo per club, The European club ...

Caltanissetta - due pm che indagavano sulla latitanza di Messina Denaro a processo per riveLazione di segreto : Due magistrati che hanno dato la caccia a Matteo Messina Denaro finiranno a processo per rivelazione di segreto d’ufficio. Si tratta di Maria Teresa Principato e Marcello Viola, all’epoca rispettivamente procuratore aggiunto della Dda di Palermo e procuratore capo di Trapani. La prima ha coordinato le indagini sulla cattura del latitante ricercato dal 1993, mentre il secondo è stato a capo dell’ufficio inquirente trapanese fino ...

Treno deragliato sulla Milano-Chiasso a Carimate/ Ultime notizie - ritardi e cancelLazioni su tutta la linea : Treno merci delle ferrovie tedesche è deragliato dai binari a Carimate, si registrano ritardi e cancellazioni sulla linea Milano-Como-Chiasso

Legge 104 : tutte le agevoLazioni sul lavoro per chi assiste disabili : La Legge 104 prevede una serie di misure pensate per incontrare i bisogni di chi assiste soggetti con handicap. Dai permessi retribuiti sino alla scelta della sede di lavoro vediamo nello specifico quali sono le agevolazioni introdotte dalla normativa. La Legge 104 del 1992 è una Legge pensata per tutelare e promuovere i diritti, l’integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili e dei loro familiari che se ne prendono cura. E come tale ...

Investito sulla circumvalLazione - morto un extracomunitario : extracomunitario, di cui ancora non si conoscono le generalità, Investito sulla circmvallazione esterna, in un tratto di competenza del comune di Mugnano. L'uomo sarebbe stato Investito da un'...

La denuncia della Bonino : Dal governo nessuna reLazione sull'aborto : Emma Bonino ha depositato un'interrogazione al ministro Giulia Grillo perché per la 'prima volta dal 2000 non viene presentata al parlamento la relazione del ministro della Salute sullo stato di ...

Anna Valle/ Tra fiction TV e riveLazioni sul marito Ulisse Lendaro : "Fede al dito? A volte la dimentico!" : Anna Valle ospite de La Vita in Diretta, si è raccontata con Tiberio Timperi durante la puntata di oggi, lunedì 14 gennaio 2019.

Lazio - Lotito non molla sul prezzo. Durmisi-Celta : frenata : Riza Durmisi. LaPresse Riza Durmisi. LaPresse frenata del Celta Vigo per Riza Durmisi. La trattativa era nata sulla base del prestito con obbligo di riscatto ma si è incagliata sulla valutazione ...

FPF - il City si rifiuta di fornire commenti alla UEFA sulle accuse di vioLazioni : Il club ha detto che non fornirà spiegazioni sul contenuto di mail violate, rubate e analizzate fuori contesto. La UEFA deciderà come procedere. L'articolo FPF, il City si rifiuta di fornire commenti alla UEFA sulle accuse di violazioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuova Alfa Romeo GTV : le ultime specuLazioni sulla super-coupé del Biscione [FOTO] : Scopriamo le ultime indiscrezioni trapelate sulla futura GTV accompagnate da una serie di rendering pubblicati in rete Dopo il disco verde definitivo dato dal CEO della Casa del Biscione per la realizzazione della futura supercar 8C, torniamo a parlare di un altro modello ad alte prestazioni che andrà ad arricchire la gamma Alfa Romeo. Stiamo parlando della Alfa Romeo GTV, versione coupé della Giulia che dovrebbe debuttare sul mercato nel ...

Parco nazionale d’Abruzzo - Lazio e Molise : WWF - “regolamentare la caccia nella zona di protezione esterna sul versante laziale” : “Per riportare l’attenzione della Regione Lazio sul tema dell’area contigua e dell’attività venatoria sul versante laziale della zona di protezione esterna del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM), è stato necessario il ricorso delle Associazioni ENPA, LAC, LAV e WWF al Consiglio di Stato e la conseguente ordinanza del 14 dicembre 2018 che ha sospeso, per la stagione in corso, l’attività venatoria nelle zone “adiacenti al ...

Anna Valle/ Tra fiction TV e riveLazioni sul marito Ulisse Lendaro : "Fede al dito? A volte la dimentico!" : Anna Valle ospite de La Vita in Diretta, si è raccontata con Tiberio Timperi durante la puntata di oggi, lunedì 14 gennaio 2019.

Ancora un incidente sulla 'circonvalLazione' di Aosta : consegnare velocemente una pizza è più importante che rispettare il codice della ... : Ancora un incidente sulla 'circonvallazione' di Aosta: consegnare velocemente una pizza è più importante che rispettare il codice della strada Cronaca Nera Domenica 13 Gennaio '19, h.21.25 redazione 12vda.it Sono stati dimessi nella mattinata di lunedì 14 gennaio la donna 44enne ed il ventenne che sono rimasti convolti in un incidente ...