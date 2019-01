Il suo cane morde una donna | lei è costretta a frequentare un corso di rieducazione

David Beckham - il suo cane Olive dorme con una coperta di Vuitton da oltre 5mila euro : David Beckham dorme sul divano col suo cane Olive, in uno scatto condiviso sui social dalla moglie Victoria, ma c'è un dettaglio che non è sfuggito ai fan. Il cane di razza cocker...

David Beckham - il suo cane Olive dorme con una coperta di Vuitton da oltre 5mila euro : David Beckham dorme sul divano col suo cane Olive, in uno scatto condiviso sui social dalla moglie Victoria, ma c'è un dettaglio che non è sfuggito ai fan. Il cane di razza cocker...

David Beckham a tutto lusso - il suo cane dorme con una coperta di Vuitton da oltre 5mila euro : David Beckham dorme sul divano col suo cane Olive, in uno scatto condiviso sui social dalla moglie Victoria, ma c'è un dettaglio che non è sfuggito ai fan. Il cane di razza cocker...

Appende il suo cane a un albero e lo uccide a calci : non mi lasciava dormire : Il giovane di 22 anni ha ucciso l’animale perché «abbaiava tutta la notte»: il filmato del suo gesto è diventato virale su WhatsApp. Ora è in stato di fermo in attesa di giudizio

Calciomercato Sassuolo - non si sbloccano Lucioni e Pisacane : Sassuolo - "Acquisti mirati" , ha sintetizzato Roberto De Zerbi in conferenza stampa sul mercato del Sassuolo . Con gli uomini contati in difesa, e la prevista partenza di Peluso che già dopo Napoli ...

Usa - un uomo annega nell’Oceano : voleva salvare il suo cane dalle onde : Gregg Owens, 64 anni, ha tentato si salvare il suo più fedele amico, il suo cane. L'episodio è avvenuto lo scorso mercoledì. L'uomo ha perso la vita in una spiaggia di San Diego, dove si trovava in compagnia della moglie e del suo animale domestico per una passeggiata. L'animale adesso sta bene.Continua a leggere

Vittorio Mazzucato - ex “re” dei vivai veneti - morto da solo - in miseria - accanto al suo cane : Vittorio Mazzucato, ex titolare della Serre Italia di Padova, è deceduto all'età di 74 anni: quando il suo corpo è stato ritrovato indossava guanti, cappello e cappotto per proteggersi dal freddo, dal momento che viveva in una villa in stato di abbandono.Continua a leggere

Padova : ex imprenditore trovato morto nel garage di casa insieme al suo cane : È una storia a dir poco drammatica e malinconica quella di Vittorio Mazzucato, ex imprenditore ed erede della storica Serre Italia Mazzucato di Padova, e del suo inseparabile yorkshire. Sono stati trovati entrambi senza vita, probabilmente morti entrambi di stenti, nel garage della villetta dove vivevano. Villetta che si trova al civico 37 di via Facciolati, ormai ridotta in stato di abbandono. Mazzucato, 74 anni, è infatti passato dai fasti ...

Calciomercato Sassuolo - De Zerbi vuole Pisacane : Sassuolo, MO, - Le goleade subite contro Roma e soprattutto Atalanta hanno lasciato il segno e messo a nudo i problemi del reparto difensivo neroverde. Un pallino di Roberto De Zerbi , già cercato a ...

Orrore in Costiera - trova il suo cane impiccato vicino casa : Approfondimenti Mettono a segno un furto e impiccano un cane: allarme criminalità ad Angri 18 ottobre 2018 Azione macabra quella compiuta a danno di un cane , in Costiera Amalfitana. Dopo gli ...

Dopo aver perso tutto deve abbandonare il suo cane : “Prendetevi cura di Sky” : Un uomo statunitense ha dovuto abbandonare il suo cane perché non poteva più occuparsene. In un cartello appeso al collo dell'animale ha scritto: "Per favore, prendetevi cura di Sky. Ha sei anni ed è una cagna molto socievole. Non posso più prendermi cura di lei, non ho più una casa e non posso darle da mangiare".Continua a leggere

Carolyn Smith in lutto : l'addio sui social per la morte del suo cane : Carolyn Smith, divenuta famosa al grande pubblico soprattutto per la sua partecipazione, in qualità di giudice, nel programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle, ha commosso il popolo del web con un commovente messaggio di addio sui social dedicato al suo cane appena morto: 'Oggi ho perso una parte della mia anima'. Il mondo del web si è stretto attorno al lutto di Carolyn poiché chi possiede un animale sa benissimo il dolore che si ...

Ucciso da auto pirata - il suo cane resta a vegliarlo : ora Lilla ha un nuovo padrone : Una donna, che lavora da cinque anni in un ufficio a due passi dal marciapiedi dove il clochard Nereo viveva con Lilla, ha...

Clochard trovolto e ucciso in centro a Roma. Il cane rimane rannicchiato accanto al suo corpo : È un senza fissa dimora molto conosciuto in zona l'uomo travolto e ucciso nella notte a Corso d'Italia, al centro di Roma. Sono in corso indagini della polizia locale per risalire al conducente del veicolo che dopo l'investimento ha proseguito la marcia. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di zona. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo, che era con il suo cane, sia stato investito in un punto dove non ci sono strisce ...