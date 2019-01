Ferrari | è ufficiale | Schumi jr entra nella Academy

E' ufficiale : Schumi jr. entra in Ferrari Academy : ... la Ferrari ha annunciato che Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo di Formula 1, entra a far parte della Ferrari Driver Academy , il vivaio della scuderia di Maranello riservato ...

Ufficiale - Arrivabene via dalla Ferrari : Binotto nuovo team principal : È ora Ufficiale il cambiamento che era stato ventilato nelle ultime ore da un’indiscrezione de La Gazzetta dello Sport e che porterà a un cambiamento importante in ambito dirigenziale in casa Ferrari. La scuderia di Maranello ha infatti annunciato l’addio al team principal Maurizio Arrivabene, che era stato protagonista di diverse polemiche nella fase finale […] L'articolo Ufficiale, Arrivabene via dalla Ferrari: Binotto nuovo ...