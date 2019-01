Evasione fiscale | Ronaldo si dichiara colpevole | multa da 18 5 milioni

Juventus - Cristiano Ronaldo si dichiarerà colpevole di Evasione fiscale : Lunedì sera, quasi certamente, titolare contro il Chievo, martedì ritorno a Madrid ma non sarà un viaggio di piacere per Cristiano Ronaldo . L'attaccante portoghese della Juventus si presenterà al ...

Xabi Alonso - la Procura chiede 5 anni di carcere per Evasione fiscale : L'ex giocatore del Real Madrid dovrà presentarsi in giudizio martedì per rispondere dell'accusa di aver evaso circa 2 milioni di euro. L'articolo Xabi Alonso, la Procura chiede 5 anni di carcere per evasione fiscale è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Boiano : Evasione fiscale agevolata dal caos nelle nomine dirigenziali : Come se non bastasse il problema endemico nel nostro sistema, l’evasione fiscale in Italia è agevolata anche da un altro fattore: il caos creato dalle nomine dirigenziali all’interno delle agenzie fiscali. Fattore che non fa altro che ostacolare e causare problemi e intoppi alla lotta all’evasione. È la forte opinione espressa da Pietro Paolo Boiano, segretario aggiunto di Dirstat, Federazione indipendente di associazioni e di sindacati operanti ...

Mantova : lavoro nero ed Evasione fiscale per oltre 100mila euro - 3 denunce : Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Tre persone di origine cinese, titolari di altrettanti laboratori di cucitura e confezione operanti nel Mantovano, sono state denunciate per sfruttamento di manodopera clandestina. Nel corso dell’attività ispettiva, condotta dalla guardia di finanza di Castiglione delle

Cenone di Capodanno con Evasione fiscale : in sette pescherie su 10 scontrino illegale : I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno effettuato un ingente sequestro di prodotti ittici in città, in occasione delle tradizionali aperture notturne delle pescherie dell'antivigilia e ...

Bar Refaeli accusata di Evasione fiscale e riciclaggio/ Israele - nel mirino del fisco per false dichiarazioni : Bar Refaeli accusata di evasione fiscale e riciclaggio in Israele: la super modella nel mirino del fisco per false dichiarazioni

Evasione fiscale - la situazione migliora ma il Mezzogirono resta dietro. La Calabria è la peggiore : La fotografia fiscale dell'Italia evidenzia che la piaga dell'Evasione è ancora presente e molto forte. Su 100 euro di gettito dovuto all'Erario, 16 euro vengono sottratti illegalmente e restano nelle tasche degli evasori. Complessivamente sono circa 113 miliardi che ogni anno mancano all'appello dell'erario, secondo uno studio della CGIA riferiti al 2016.La mappa dell'Evasione fiscaleDal punto di vista territoriale, il Mezzogiorno resta l'area ...

Nessuno ferma l'Evasione fiscale : Nel 2016 l'evasione stimata in Italia è stata del 16 per cento. Ciò vuol dire che per ogni 100 euro di gettito incassato dal fisco, 16 rimangono illegalmente nelle tasche degli evasori. In termini assoluti, invece, sono 113,3 i miliardi di euro sottratti all'Erario. I dati sono forniti dall'Ufficio studi della Cgia, secondo cui, a livello territoriale, le realtà più a rischio sono quelle del Sud: in Calabria la stima ...

Evasione fiscale - la Finanza 'recupera' oltre 236 milioni di euro : Le Fiamme Gialle tracciano il bilancio degli ultimi quattro anni di attività. Scoperti oltre cento lavoratori in nero CAMPOBASSO. oltre 260 verifiche fiscali, quasi 550 controlli, componenti positivi ...

Evasione fiscale della srl del sindaco - Marracino del Pd : 'Magistratura giudicherà l'uomo De Angelis' : Noi siamo stati i soli che hanno votato contro i debiti fuori bilancio, siamo stati quelli che hanno richiesto la discontinuità politica e amministrativa dalla precedente amministrazione, abbiamo ...

Indagini della Guardia di Finanza portano alla scoperta di Evasione fiscale milionaria : Pescara - I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Pescara, nel corso di un intervento di polizia economico finanziaria nei confronti di un’impresa del settore alimentare, hanno disvelato una consistente evasione, individuando redditi sottratti a tassazione pari ad oltre 6 milioni di Euro ed un’IVA evasa per oltre 2,5 milioni di Euro. Anche in questa occasione le Fiamme Gialle – sempre in prima linea sul territorio nel contrasto ...

Nissan - Ghosn nega le accuse di Evasione fiscale : Dopo essere stato arrestato lo scorso lunedì, Carlos Ghosn, ex presidente della Nissan, si sarebbe dichiarato innocente. Il manager di origini libanesi è accusato di evasione fiscale per circa 10 miliardi di yen (78 milioni di euro) dal 2010 ed è attualmente trattenuto in stato di fermo in Giappone: il cda dell'azienda del Sol Levante lo ha già rimosso dalla carica di chairman, mentre la Renault ha nominato Thierry Bolloré come nuovo ceo ad ...

Il boss della Nissan-Renault in manette per Evasione fiscale : A quasi tre anni dalla pensione e dopo aver portato, nel 2017, l'Alleanza Renault-Nissan-Mitsusbishi sul tetto del mondo con 10,6 milioni di vetture vendute, scalzando il gruppo Volkswagen, Carlos ...

Renault-Nissan-Mitsubishi - Accuse di Evasione fiscale - finisce l'era Ghosn : arrestato : Carlos Ghosn, plenipotenziario dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, è stato sottoposto a un provvedimento di custodia cautelare in Giappone. Secondo i media locali, la procura di Tokyo ha trattenuto in stato di arresto il manager per presunta violazione delle normative fiscali e finanziarie del Paese asiatico.Interrogatorio in Giappone. In particolare, secondo quanto rivelato dalla testata Asahi Shimbun, la procura ha chiesto a Ghosn di ...