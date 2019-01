Come si dice ' figo' in cinese?

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e Come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

Il socialista Sanchez Come SalviniLa Spagna dice basta ai migranti : Dopo avere accolto 60 mila immigrati in tutto il 2018, anche la Spagna del socialista Sanchez ha deciso di cambiare rotta. come Salvini, anche il governo spagnolo ha bloccato la nave Open Arms Segui su affaritaliani.it

Lo spazio e il tempo Come codice di correzione degli errori quantistici : Ora, anche se piccoli computer quantistici si stanno materializzando nei laboratori di tutto il mondo, quelli utilizzabili che surclasseranno i computer comuni arriveranno tra anni o decenni. Sono ...

Gli incubi possono avere conseguenze - emotive - reali - lo dice la scienza. Ma Come scacciare i brutti sogni? : È solo un incubo . La terra , per ora, non sta implodendo e forse guardare Bird Box prima di andare a letto non è stata una grande idea. Ma nonostante la lucidità del saper chiaramente distinguere un ...

I rider vanno trattati Come dipendenti - ferie e tredicesima : Roma, 11 gen., askanews, - I rider non sono qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, non fanno un lavoro che può essere pagato cinque euro lorde all'ora: vanno trattati come normali fattorini, ...

Foodora - accolto il ricorso dei rider : “Vanno trattati Come dipendenti - con ferie e tredicesima” : I giudici della Corte d'Appello hanno accolto il ricorso di cinque ex rider di Foodora che chiedevano il riconoscimento della subordinazione del rapporto di lavoro. A loro spettano ferie e tredicesima, oltre all'inquadramento come lavoratori del comparto della logistica.Continua a leggere

La Corte d’appello di Torino ha dato ragione a 5 ex “rider” di Foodora - dicendo che devono essere pagati Come lavoratori subordinati : La Corte d’appello di Torino ha stabilito che i “rider”, i fattorini che si occupano di consegne a domicilio per società come Glovo e Deliveroo, devono essere considerati alla pari dei lavoratori subordinati della logistica e non come lavoratori autonomi