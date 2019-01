Perché il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 non esclude una manovra bis

Decretone - Di Maio su rischio fiducia : “Perché opposizioni dovrebbero fare ostruzionismo?” Conte : “Mai prova di forza” : “Se escludiamo l’ipotesi di mettere la fiducia in Parlamento? Questo governo non ha mai inteso il voto di fiducia come è un gesto di prepotenza rispetto al Parlamento. Siamo ricorsi a questo voto quando era necessario”. A rivendicarlo, nel corso della conferenza stampa sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100, il premier Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Non credo ci sarà ...

Pensioni - la novità nel decreto quota 100 per il riscatto della laurea : a chi e Perché conviene : Nella riforma sulle Pensioni contenuta nel decreto del quota 100 ci sarà spazio anche per una misura che sconterà il riscatto della laurea, ma solo per under 40. Secondo quanto riporta il Tempo, sul tavolo del governo ci sarebbe un provvedimento riservato a chi ha cominciato a lavorare dopo il 1996,

Carige - Tria : 'Decreto analogo al 2016 Perché le regole Ue non sono cambiate' : 'È stato fatto notare che il decreto per Carige è analogo all'intervento del 2016: è così infatti poiché non è cambiata la cornice normativa...

Decreto sicurezza - la bomba dell'esperto su Salvini e i sindaci : "Perché il ministro non ha certi poteri" : Lo scontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e i sindaci ribelli al suo Decreto sicurezza rischia di arenarsi nel vicolo cieco di denunce in tribunale, ricorsi e controricorsi dal quale sarà complicato uscirne. Sulla base del diritto amministrativo, di certo nella mani del ministro ci sono

Decreto sicurezza e immigrazione - Perché i sindaci protestano : Ribattezzati 'disobbedienti', hanno deciso di disapplicare la legge o ne chiedono una radicale revisione

Decreto sicurezza - Perché lo stop dei sindaci può metterlo in discussione : Se Salvini decidesse di denunciare i sindaci sul congelamento del Decreto sicurezza, si aprirebbe l'ipotesi di un giudizio della Corte costituzionale

Decreto sicurezza - Perché lo stop dei sindaci può mettere in discussione la legge : Photo by Ernesto Ruscio/Getty Images Dopo la decisione del sindaco di Palermo Leoluca Orlando di sospendere l’applicazione di una parte del Decreto sicurezza, la rivolta dei sindaci si estende e tra le file dei contrari al provvedimento fortemente voluto da Matteo Salvini si contano adesso, seppur con sfumature diverse, anche i primi cittadini di Napoli, Firenze e Parma. Il ministro dell’Interno ha annunciato un’azione penale ...

Perché il sindaco di Palermo non intende applicare il decreto sicurezza : Leoluca Orlando 'sospende' l'applicazione del decreto sicurezza e le norme sui richiedenti asilo, da lui giudicate "disumane" e "criminogene". Il sindaco di Palermo incassa cosìl'appoggio di altri primi cittadini e suscita l'irritazione del titolare del Viminale, Matteo Salvini. È lo stesso Orlando ad annunciare la decisione di sospendere qualunque procedura "possa ...

Perché Di Maio dice che il decreto dignità sta dando i primi frutti : Roma, 6 dic., askanews, - Il decreto dignità sta dando i primi frutti: ne è convinto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. 'I dati sulle comunicazioni obbligatorie del terzo trimestre ...

Perché con il decreto sicurezza rischiano i migranti regolari : Matteo Salvini (Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Nelle ultime ore sta girando molto la foto di una donna nigeriana in lacrime, incinta e con una neonata sulle spalle. Faith, 19 anni, ha passato gli ultimi mesi nel Cara (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, quando all’improvviso le hanno chiesto di lasciarlo. Come lei, centinaia di altre persone in giro per l’Italia sono state colpite ...

Auto - targhe straniere : ecco Perché il decreto sicurezza non fermerà gli abusi : Spieghiamo i motivi per cui i furbetti delle Auto con targa straniera la faranno franca nonostante la stretta del Governo Il decreto sicurezza (numero 113/2018) voluto fortemente dal ministro dell’Interno Matteo Salvini include anche una norma dedicata al settore Automobilistico. La nuova legge punta infatti a regolare ed a impedire gli abusi relativi all’uso di vetture con targhe straniere che circolano in Italia. Moltissimi “furbetti” ...

Decreto sicurezza - Gino Strada : 'Razzista e fascista - appello a Mattarella perchè non lo firmi' : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , 'dovrebbe controllare il testo del Decreto sulla sicurezza'. E' la speranza confidata dal fondatore di Emergency , Gino Strada , che aggiunge: 'Così ...

Il decreto Sicurezza è legge : cosa cambia (e Perché il Pd ha protestato con maschere bianche) : Approvato il pacchetto di norme voluto da Salvini: stretta sull'immigrazione e sul sistema Sprar, ma anche Daspo urbano...

Danilo Toninelli : 'Perché ho fatto il pugno chiuso al Senato dopo l'approvazione del decreto Genova' : E' stato sommerso da una salva di fischi, urla, sicuramente anche parolacce, il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli , quando ieri 15 novembre nell'aula del Senato ha alzato il pugno chiuso ...