Paolo Brosio all’isola pregherò la Madonna per rimanere saldo

people24.myblog

: Paolo Brosio sulle tentazioni dell’Isola: “Anche io sono fatto di ciccia” Paolo Brosio in una intervista rilasciat… - lacer2k : Paolo Brosio sulle tentazioni dell’Isola: “Anche io sono fatto di ciccia” Paolo Brosio in una intervista rilasciat… - lacer2k : Pinned to GreengroundIT on @Pinterest: Paolo Brosio sulle tentazioni dellIsola: Anche io sono fatto di ciccia - aloearteforever : RT @paolobrosio: INTERVISTA SU RADIO BRUNO A PAOLO BROSIO, L'EVENTO DI GIUGNO, L'OSPEDALE DA COSTRUIRE, L'ISOLA E IL DISPIACERE DI LASCIAR… -

(Di venerdì 18 gennaio 2019)è un concorrente ufficiale della nuova edizione dell’Isola dei Famosi,.che è già stato inviato per il reality nel 2006 con la conduzione di Simona Ventura, si chiede come farà a resistere a tante colleghe naufraghe in bikini. Dopo la sua svolta religiosa infatti dovrà affrontare questa nuova prova: “Sarà difficile trovare l’amore sull’isola, bisognerà vedere in che stato sarò. O peschi o sennò la tromba non la suoni ha fatto sapere in un’intervista a “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio sulle frequenze di RaiDue – Sicuramente non farò come Ceccherini, che tirò un moccolo pazzesco. Semmai dirò porca miseria o acchipicchiaccia. Certo, se prego il rosario e vedo passare la Taylor Mega, magari la guardo. E’ una creatura di Dio, la posso guardare. Bisogna vedere come la guardo. Anche io son fatto di ciccia, non ...