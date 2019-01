Napoli | Koulibaly a Roma per il ricorso contro la squalifica | al suo fianco De Laurentiis

Napoli - squalifica Koulibaly - attesa per la decisione sul ricorso : Napoli - Approda oggi alle 13.30 alla corte d'appello della Figc il ricorso del Napoli contro la seconda giornata di squalifica inflitta a Kalidou Koulibaly , per l'espulsione contro l'Inter del 26 ...

Squalifica Koulibaly - domani la decisione sul ricorso del Napoli : L'obiettivo è ottenere una sentenza che faccia 'cultura' e 'politica'. O comunque giurisprudenza. A guidare la missione il numero uno in persona, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , che venerdì, alle ore 13.30, entrerà insieme a Koulibaly nell'...

Napoli - anche il presidente De Laurentiis presente per il ricorso di Koulibaly : Il Napoli non ci sta contro la squalifica al calciatore del Napoli Koulibaly dopo l’espulsione contro l’Inter che è costata due turni di stop, il club azzurro ha presentato ricorso che sarà discusso domani alle 13.30 alla corte d’appello della Figc, presente lo stesso calciatore senegalese e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, lo si apprende da fonti qualificate del Napoli così come riporta l’Ansa. Il ...

Ricorso Koulibaly - il Napoli presenta la radiocronaca di Collovati : Le critiche a Mazzoleni Nei giorni successivi a Inter-Napoli del 26 dicembre, cominciò a circolare in rete la radiocronaca della partita da parte di Radiodue. radiocronaca decisamente distante dalla telecronaca di Sky, come evidenziammo qui. Mentre a Sky decisero di non far ascoltare i buu razzisti e non trasmisero mai al telespettatore la sensazione di quel che stava accadendo a San Siro, alla Rai si comportarono diversamente. Fulvio Collovati ...

Napoli - bomba contro Sorbillo - la pista choc : «Minacce ricevute dopo post antirazzista su per Koulibaly» : Spunta una clamorosa ipotesi sull'attentato alla pizzeria Gino e Toto Sorbillo ai Tribunali, uno dei locali più frequentati e apprezzati di Napoli. Più passano le ore...

Napoli - bomba contro Sorbillo - la pista choc : 'Minacce ricevute dopo post antirazzista su per Koulibaly' : Spunta una clamorosa ipotesi sull'attentato alla pizzeria Gino e Toto Sorbillo ai Tribunali, uno dei locali più frequentati e apprezzati di Napoli. Più passano le ore dall'esplosione della bomba carta ...

Napoli-Lazio - probabili formazioni : Koulibaly - Insigne - Allan e Marusic squalificati : Napoli-Lazio è un confronto che mette di fronte due squadre di alto livello che possono certamente essere considerate tra le più forti del campionato di serie A. I padroni di casa stanno tenendo un ritmo notevole che li colloca al secondo posto alle spalle dell’irraggiungibile Juventus. Gli ospiti invece si trovano in quarta posizione e non nascondono le proprie ambizioni di qualificazione alla prossima edizione della Champions League che lo ...

Napoli - il legale : "Koulibaly dal giudice per il ricorso - vuole spiegarsi" : "La vicenda di Koulibaly è fuori dall'ordinario, ecco perché ci sarà anche il giocatore davanti al giudice . Il ragazzo vuole spiegare a parole sue come si è sentito durante tutta la partita e perché ...

Ricorso Koulibaly - il Napoli prova a annullare squalifica : Ricorso Koulibaly, ecco la strategia del Napoli- L’ultima immagine che abbiamo di Kalidou Koulibaly in un campo di Serie A, in campionato dunque, è quella di San Siro dello scorso 26 dicembre, quando mestamente abbandonava il terreno da gioco dopo essere stato espulso da Mazzoleni. Un applauso irriguardoso nei confronti del direttore di gara che […] L'articolo Ricorso Koulibaly, il Napoli prova a annullare squalifica proviene da Serie A ...

Ancelotti : «Koulibaly via per il razzismo? Sta bene a Napoli e in Italia» : «Con De Laurentiis? Ci siamo detti buon anno» Conferenza stampa di Ancelotti al termine di Napoli-Sassuolo «L’indirizzo tattico era preciso: Insigne doveva giocare a sinistra, Ounas più vicino a Milik. Ounas a sinistra non vuole giocare, Insigne si è sacrificato e poi lui in quella zona di campo sa giocare molto bene. Zielinski aveva la febbre, avevo pensato di schierarlo a sinistra». «Allan e Koulibaly eccezioni al turn over. I fatti ...

Live Napoli-Sassuolo 0-0 Ospina in porta - riecco Koulibaly : Il Napoli, che ha vinto la Coppa Italia per ben 5 volte nella propria storia, fa il suo esordio stagionale nella competizione quest'oggi al San Paolo contro il Sassuolo, che ha in precedenza...

Napoli - la bomba dall’Inghilterra : “lo United prepara l’affondo per Koulibaly” : “Il Manchester United offrirà alla stella del Napoli, Kalidou Koulibaly, la via di fuga dai razzisti italiani”. E’ questo il titolo del giornale britannico Mirror che si sbilancia sul difensore del Napoli come “primo obiettivo” per la prossima estate del Manchester United alla ricerca di rinforzi importanti, nel dettaglio i ‘Red devils’ avrebbero concrete possibilità di riuscirci dopo gli insulti ...

Calciomercato Napoli – Il Manchester United vuole Koulibaly - i tabloid inglesi attaccano : “via dall’inferno razzzista” : Il Manchester United punta forte su Kalidou Koulibaly: i tabloid inglese tirano in ballo la questione razzista come incentivo a lasciare l’Italia Di recente De Laurentiis ha affermato di aver rifiutato ben 95 milioni per Kalidou Koulibaly, un’offerta da capogiro, alla quale il presidente del Napoli ha risposto con un secco no. Dall’Inghilterra però ne sono sicuri, il Manchester United continuerà a corteggiare il difensore ...

Napoli - Mertens : “Cori contro Koulibaly? Nello spogliatoio è stato malissimo. Sentiva di aver perso contro il razzismo” : “Cori razzisti alla partita Inter-Napoli? Non capiamo questi ululati che fanno a ragazzi come Koulibaly. Per me Kalidou è veramente un fratello e Nello spogliatoio l’ho visto veramente male. Non per il cartellino rosso. Si Sentiva male perché Sentiva d’aver perso contro il razzismo“. Sono le parole dell’attaccante del Napoli, Dries Mertens, in un’intervista a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, commentando ...