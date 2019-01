Lorenzo Riccardi - Luigi Mastroianni | Sara Affi Fella? Non ci interessa

Lorenzo Riccardi attaccato da Giulia Cavaglià : “Non ti fai schifo?” : Giulia Cavaglià delusa dopo il bacio con Lorenzo Riccardi Il nuovo anno sembrerebbe non aver portato la pace nel Trono Classico di Uomini e Donne. Le anticipazioni della trasmissione di Canale5, lanciate sulla pagina facebook di UeD tramite un video di Wittytv.it, svelano che Lorenzo Riccardi farà infuriare Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. Nella prossima puntata del Trono Classico, che andrà in onda molto probabilmente giovedì pomeriggio, le ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Il Tranello di Lorenzo Riccardi! : Anticipazioni Uomini e Donne: Lorenzo fa una scelta farlocca per vedere come rispondono le sue due pretendenti. Teresa comunica di desiderare ardentemente Andrea Dal Corso. Maria De Filippi fa la morale a Luigi Mastroianni ed Andrea Cerioli. Anticipazioni Uomini e Donne Classico: Maria De Filippi all’inizio registrazione, spiega ai presenti con quali dinamiche avverranno le scelte. Lorenzo Riccardi in combutta con la redazione, effettua ...

Uomini e Donne - Nicolò Ferrari : "Lorenzo Riccardi? Non ho litigato con lui" : Nicolò Ferrari, nelle ultime ore, ha risposto, come tanti personaggi amati dal pubblico italiano, ad alcune domande, poste dai fan di Instagram, che riguardano la sua passata esperienza ad 'Uomini e Donne'. In particolare, l'ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi ha smentito categoricamente di aver rotto i rapporti con il tronista Lorenzo Riccardi. I due, da diverso tempo, non si mostrano più assieme sui social, tanto da far ...

Anticipazioni UeD - trono classico : due possibili 'no' per Lorenzo Riccardi : Il 27 dicembre scorso è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Maria De Filippi, dove non sono di certo mancate le sorprese e i colpi di scena. Il protagonista in assoluto è stato sicuramente Lorenzo Riccardi che, da qualche puntata a questa parte, non sembra essere più così tanto sicuro delle scelte che ha fatto dall'inizio del suo trono sino ad ora. Il giovane, infatti, nelle ultime settimane, non si è comportato molto bene ...

Uomini E Donne : Lorenzo Riccardi - durante un’esterna - fa una gaffe incredibile. Guarda il VIDEO : Lorenzo Riccardi, tronista di “Uomini e Donne” ed ex corteggiatore di Sara Affi Fella, si è lasciato sfuggire una gaffe incredibile. Nell’ultima puntata dell’anno Lorenzo ha organizzato l’esterna con Claudia per farsi perdonare... L'articolo Uomini E Donne: Lorenzo Riccardi, durante un’esterna, fa una gaffe incredibile. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Uomini e donne - Lorenzo Riccardi in esterna con Claudia : 'Si fa... dura'. Disastro erotico a telecamere spente : esterna bollente a Uomini e donne . Il tronista Lorenzo Riccardi esce con la corteggiatrice Claudia e quando i due sono in atteggiamenti molto intimi, il ragazzo chiede agli autori di far spegnere le ...

Gossip U&D - la scelta di Lorenzo Riccardi : parla l'amico che stronca Giulia 'business' : A Uomini e donne si avvicina il momento delle scelte per i tronisti in carica e tra le più attese vi è sicuramente quella di Lorenzo Riccardi, tra i protagonisti più controversi e discussi di questa nuova edizione del fortunato dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. In queste ore, un amico di Lorenzo ha espresso la sua opinione sulle due corteggiatrici che si giocano il 'tutto per tutto' in vista della scelta. Parliamo di Claudio ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi verso la scelta - l'amico : 'Spero scelga Claudia' : Continua a stupire il trono di Lorenzo Riccardi, diviso tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Il tronista di Uomini e Donne sembra davvero indeciso tra la romana e la torinese, ma a spingerlo verso le braccia di una delle due sembrano essere proprio gli amici del milanese, esplicitamente schierati per la bionda corteggiatrice. La scelta per Lorenzo potrebbe non essere troppo lontana e magari avverrà a gennaio, prima delle annunciate puntate ...