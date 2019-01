Juve | per Allegri è un 10 d' autore Ora la Champions per la lode

Juve-Milan - Gattuso squalificato : «Ha offeso l'arbitro in Supercoppa» : Gennaro Gattuso è stato squalificato per un turno, che sconterà in campionato, dopo la finale di Supercoppa giocata e persa ieri, a Gedda, contro la Juventus. Il tecnico del Milan...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Supercoppa Italiana Juventus-Milan DALLE 18.30 La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di ...

Juve - un giorno di riposo al rientro dopo il successo in Supercoppa : La Juventus è sbarcata all'aeroporto di Caselle alle 5.30 di mattina, l'ottava Supercoppa bianconera è stata affidata alle mani di Szczesny. Allegri ha concesso al gruppo un giorno di riposo per ...

Juventus a riposo dopo la Supercoppa - ma Cristiano Ronaldo si allena in palestra : dopo la vittoria in Supercoppa contro il Milan, la Juventus ha immediatamente fatto il suo rientro a Torino. I bianconeri sono arrivati in Italia alle 6:30 di questa mattina è Massimiliano Allegri ha deciso di concedere una giornata di riposo ai suoi ragazzi. Infatti, la preparazione della Juve riprenderà domani nel primo pomeriggio. Nonostante il giorno di riposo, però, alcuni bianconeri hanno deciso comunque di lavorare. In particolare ...

Juve - Pjanic è out ed Emre Can si candida per la regia : Centrocampo, si cambia, un po' per volontà del giudice sportivo, un po' per gli infortuni. La Juventus domani pomeriggio tornerà ad allenarsi per preparare il monday night di lunedì contro il Chievo, ...

Juventus-Chievo probabili formazioni : Allegri perde Pjanic e Douglas Costa : JUVENTUS CHIEVO probabili formazioni – La Juventus è rientrata all’alba di oggi a Torino, dopo aver vinto a Gedda contro il Milan la sua ottava Supercoppa Italiana. Per i calciatori un giorno di riposo, hanno invece svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per un crampo ai polpacci, Pjanic […] L'articolo Juventus-Chievo probabili formazioni: Allegri perde Pjanic e Douglas Costa proviene ...

Juve - dopo la vittoria della Supercoppa giorno di riposo per capitan Chiellini e compagni : La Juventus, ieri a Gedda ha conquistato la Supercoppa Italiana, battendo il Milan per 1-0 grazie al gol di testa di Cristiano Ronaldo che in questo modo si conferma ancora una volta l'uomo delle finali. I bianconeri sono già tornati a Torino, felici, ma stanchi per il match giocato al caldo dell'Arabia Saudita, per il leggero fuso ed anche per i festeggiamenti. Per consentire ai suoi uomini di recuperare le energie in vista della riapertura del ...

Napoli - Fabian Ruiz ci crede : "Perché lo scudetto è possibile. La Juventus..." : «Nove punti di distacco sono tanti e la Juve è una squadra fortissima. Però nel calcio tutto può sempre accadere. Quello che ci interessa ora è cercare di vincere partita dopo partita». Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz guarda con fiducia a questo 2019, anche in ottica scudetto. «Qui sto bene

Supercoppa - decide Cr7 : la Juve mette ko 1-0 il Milan : L'uomo delle finali fa centro al primo colpo. Cristiano Ronaldo regala alla Juventus la Supercoppa Italiana contro il Milan in quel di Gedda. Dopo un primo tempo equilibrato, la zuccata del portoghese ...

Supercoppa Juve-Milan - Calabria : “senso di ingiustizia e rabbia” : “Ho tante cose che mi passano per la testa in queste ore, quel senso d’ingiustizia, quella rabbia, ma anche quel senso di appartenenza per questa maglia e quella speranza di poter tramutare questa rabbia in determinazione e voglia per raggiungere i nostri obbiettivi…Piu’ forti di prima, piu’ uniti di prima”. Sono le parole del difensore del Milan, Davide Calabria, su Instagram dopo la sconfitta in ...

Juventus - i postumi della Supercoppa : infortuni per Douglas Costa - Pjanic e Bentancur : Douglas Costa, Pjanic e Bentancur alle prese con qualche problema fisico dopo la Supercoppa italiana vinta dalla Juventus ieri La Juventus è rientrata all’alba a Torino, dopo aver vinto a Gedda la sua ottava Supercoppa Italiana. Per i calciatori oggi un giorno di riposo, hanno svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa che ieri è uscito dal campo anzitempo per un crampo ai polpacci, Pjanic (contusione al polpaccio sinistro) e ...

Supercoppa Juve-Milan - Davids : “ai bianconeri non può bastare solo il campionato” : “Non ho visto la finale ieri, pero’ penso che quella della Juventus sia stata una bella vittoria. I bianconeri possono vincere ancora quest’anno il campionato anche se a loro non puo’ bastare. Loro stanno facendo una cosa incredibile, nella storia italiana non e’ mai successo che un club vincesse cosi’ tanti scudetti di seguito”. Sono le parole dell’ex centrocampista juventino Edgar Davids ...