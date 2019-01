"Il mio secondo nome spiegato a Battisti che con cinque spari cambiò le nostre vite" : Lettera di Chiara Andrea Ajelli, nipote di Andrea Campagna, una delle vittime del terrorista arrestato in Bolivia

Perché Justin Bieber si risposa? Chiarimenti sul secondo matrimio del cantante : Justin Bieber si risposa ma il matrimonio con Hailey Baldwin non è finito. I due, infatti, sembra si sposino nuovamente a febbraio. La notizia impazza sul web dopo le indiscrezioni pubblicate da Page Six a proposito del matrimonio fissato per il prossimo 28 febbraio. La data fa riferimento alla nuova data delle nozze di Justin Bieber e Hailey Baldwin, coppia felice che - dopo il rito civile ha scelto di sposarsi anche in chiesa. Non c'è ...

Discesa Bormio : Paris ha vinto - Innerhofer secondo. Meravigliosa doppietta azzurra! - CdM sci - : Diretta Discesa Bormio streaming video e tv, risultato della gara di Coppa del Mondo di sci: ha vinto Paris davanti a Innerhofer sulla Stelvio.

Paris vince la discesa libera di Bormio - Innerhofer è secondo. Grande Italia nello sci : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio, quarta prova della stagione sciistica di Coppa del Mondo maschile. Alle sue spalle si è piazzato un altro azzurro, Christof Innerhofer, secondo a 36 centesimi dal compagno di squadra. Terzo a 52 centesimi lo svizzero Beat Feuz, iridato in carica e

Discesa Bormio streaming video e tv : Paris primo e Innerhofer secondo! - CdM sci - : Diretta Discesa Bormio streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri sulla Stelvio , oggi 28 dicembre, .

Roma - secondo il quotidiano il Foglio indagato Paolo Simioni - presidente e direttore generale dell'Atac : secondo quanto riportato dal sito de Il Foglio il presidente e direttore generale di Atac Paolo Simioni sarebbe indagato. «A quanto risulta in esclusiva al Foglio - si legge sul sito del...

Premio Innovazione Leonardo 2018 : secondo studente Unimore : La cerimonia di consegna del Premio, che consiste per il secondo arrivato in un assegno di 1.400,00 euro ed un corso di sei mesi presso Leonardo, è avvenuta alla Città della Scienza di Napoli nel ...

Milan - l’onestà di Cutrone : “Il secondo gol non è mio. Ho preso una botta - domenica…” : Patrick Cutrone è stato uno dei migliori in campo nella vittoria del Milan sul Dudelange nell’incontro valido per l’Europa League. Al termine del match, il classe ’98 si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita: “Il secondo gol non è mio, non l’ho toccata. Per il resto è andata bene, peccato aver preso quei due gol lì, sono arrivati da due disattenzioni, ma questa vittoria ci aiuterà a ...

F3 - Sophia Floersch torna a casa : “ho festeggiato il mio secondo compleanno - adesso sotto con il 2019” : La tedesca ha postato sui social un messaggio con cui ha annunciato il suo imminente ritorno a casa Sophia Floersch torna a casa, a comunicarlo è la stessa pilota tedesca con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. A otto giorni dall’incidente avvenuto a Macao, la 17enne lascia l’ospedale per riabbracciare i suoi amici, riappropriandosi della propria vita dopo il terribile crash del 18 novembre. Queste le parole di ...