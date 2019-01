Higuaín | la febbre letale

Milan - il giallo Higuain : niente foto - la febbre e poi la panchina. Cronaca di una giornata che sa di addio : Cronaca di una giornata da rompicapo, con tanti colpi di scena, piccoli e grandi,. Eccoli. 0RE 16,35: GATTUSO HA DECISO, GIOCA CUTRONE Il malessere di Higuain, autentico o diplomatico che sia, ma dev'...

Milan - Higuain in panchina per la Supercoppa. La squadra : «Ha la febbre». È a un passo dal Chelsea? : Su Twitter pubblicata una foto di gruppo con il principe: il Pipita non c’è. Un segnale sul fronte mercato? Gonzalo non sta bene, ha qualche linea di febbre, fanno sapere dal club. Il giocatore viene monitorato. Ma si rafforza l’idea della cessione imminente

Milan - che fine ha fatto Higuain? Nella foto ufficiale della squadra non c’è : “Ha la febbre”. Sui social si scatena l’ironia : Nella foto ufficiale della squadra con il principe saudita Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, presidente dell’autorità per lo sport, ci sono tutti. Tutti, tranne Gonzalo Higuain. Lo scatto è stato pubblicato dall’account ufficiale del Milan, alla vigilia della Supercoppa contro la Juventus, che si giocherà oggi alle 18.30 in Arabia Saudita. L’assenza dell’attaccante argentino non è passata inosservata ai tifosi rossoneri che ...

Febbre diplomatica per Higuain : salta la Supercoppa? : È finita a pesci fetenti Pare finita a pesci fetenti, come si dice a Napoli. Ancora una volta Gonzalo Higuain si lascia male col proprio club. È accaduto a Napoli, dove si lasciò malissimo, era successo a Madrid, è successo a Torino. E pare che stia per succedere a Milano. Gonzalo Higuain vuole andar via e andrà via. Andrà al Chelsea. Dove ritroverà il suo padre calcistico: Maurizio Sarri. Non è ancora ufficiale ma tutto sembra procedere in ...

