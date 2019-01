Dalla geniale #10yearschallenge al mercato | Feralpisalò protagonista in C

L’amica geniale - altra scena censurata Dalla Rai : il nudo integrale di Lila su Timvision : Ci risiamo. Anche in occasione dell’ultima puntata de L’amica geniale andata in onda martedì 18 dicembre e che ha chiuso con grande successo di pubblico sfiorando i 7 milioni di telespettatori, la Rai ha deciso di censurare una scena. Era già successo durante il sesto episodio, quando la tv di Stato decise di non mostrare per intero il momento della violenza sessuale ai danni di Lenù. Questa volta, invece, la censura ha colpito un ...

L’amica geniale - su Timvision la scena di violenza censurata Dalla Rai : La censura colpisce L’amica geniale. La serie tratta dal libro di Elena Ferrante è stata oggetto di alcune modifiche nella puntata in onda martedì 11 dicembre su Rai1 che ha confermato il gradimento del pubblico sfiorando i 7 milioni di telespettatori. Nel secondo dei due episodi in programma, intitolato L’isola, Elena subisce violenza da parte di Donato Sarratore. Sul finire della sua vacanza a Ischia, infatti, la giovane conosce il ...

L’Amica Geniale - nuova scena censurata Dalla Rai : dove vederla (VIDEO) : scena censurata L’Amica Geniale, Lila senza vestiti: come vederla E’ come se la Rai considerasse i suoi stessi telespettatori dei bambini bisognosi di protezione da scene che (secondo un pensiero quanto mai retrogrado) potrebbe ledere la loro sensibilità. E’ successo con l’episodio 6 de L’Amica Geniale durante la scena in cui vedeva Elena molestata da Donato Sarratore ed è successo nuovamente ieri durante il ...

Censurata in Italia la scena di molestie ai danni Dalla protagonista de 'L'amica geniale' : Lo scorso 11 Dicembre è un andata in onda in Italia la terza puntata della Serie ”L’amica geniale” che, fin dal suo esordio, ha riscosso un clamoroso successo tra il pubblico. Dopo la messa in onda di tale puntata sono cominciate a dilagare sui social varie polemiche legate ad una inspegabile censura da parte del Palinsesto Rai di una scena giudicata essenziale. Pare infatti che la Rai, e di conseguenza anche Raiplay, a differenza di Tim Vision ...

L’amica geniale - la scena della violenza sessuale censurata Dalla Rai e trasmessa da HBO : L’amica geniale, la serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante è un successo clamoroso. Anche le puntate andate in onda martedì 11 dicembre sono state seguitissime. Nel sesto episodio della serie tv si è consumata per mano di Donato Sarratore la violenza su Lenù ma c’è qualcosa che il pubblico italiano non sa. Quella scena, infatti, è stata censurata. Cioè il pubblico italiano ha visto solo una parte. La scena della violenza è senza ombra di ...

Il finale de L’Amica Geniale in onda il 18 dicembre : Elena e Lila - Dalla violenza sessuale al matrimonio : Il finale de L'Amica Geniale è dietro l'angolo anche in Italia. Dopo l'ottimo successo che ieri sera ha riscontrato negli Usa su HBO, anche il pubblico di Rai1 si può mettere comodo per assistere al gran finale che regalerà ad una delle protagoniste un matrimonio o, almeno, si spera. Non mancheranno gli intoppi e nemmeno le violenze che le due giovani protagoniste dovranno subire. Se fino a questo momento non sono mancate le polemiche, ...