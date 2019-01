Basta col tabù del testamento

Toninelli - Basta col monopolio Tirrenia : ... una nuova convenzione, e ci sarà attenzione anche alla continuità delle merci, per il rilancio dell'economia sarda". Il ministro ha anche parlato di decarbonizzazione e defossilizzazione "che - ha ...

Toninelli - M5S - : «Siamo stanchi - Basta col monopolio della Tirrenia» : «I tecnici sono già al lavoro per una nuova gara, una nuova convenzione, e ci sarà attenzione anche alla continuità delle merci, per il rilancio dell'economia sarda».

Xylella - Stefàno : "Basta populismi - scienza unica via per salvare olivicoltura pugliese" : ... Stefàno: "Basta populismi, scienza unica via per salvare olivicoltura pugliese" Xylella, Stefàno: "Basta populismi, scienza unica via per salvare olivicoltura pugliese" 13 gennaio 2019 52 Facebook ...

Sfera EbBasta - radicali contro censura e manette. Cappato : “Iniziativa stupida - ci costringe a divulgare i suoi testi”. Via corsi per autocoltivazione : “Indagare Sfera Ebbasta per istigazione all’uso di sostanze stupefacenti è un’iniziativa stupida e pericolosa, che ci costringerà a divulgare i testi delle sue canzoni in difesa della libertà di espressione”. Firmato, Marco Cappato. La notizia dell’indagine per istigazione al consumo in seguito agli esposti di senatori di Forza Italia accende la spia di quanti, sui temi del proibizionismo e della censura delle ...

Migranti - Bongiorno (Lega) : “Basta col buonismo di sinistra. Con Salvini è finita l’epoca dei radical chic alla Cacciari” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), la ministra leghista per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno difende tenacemente la politica migratoria del leader del suo partito, Matteo Salvini, e cita inevitabilmente l’accesa polemica che l’ha vista protagonista a Otto e Mezzo con il filosofo Massimo Cacciari sulla vicenda Sea Watch. “Per anni” – esordisce la giurista – “la sinistra ha accettato in ...

Concerto SferaEbBasta - la mamma di una vittima : “Sfera hai sulla coscienza 6 morti - ce l’ho con i tuoi collaboratori a morte!” : Ecco il post della mamma di una delle vittime del Concerto di Sfera Ebbasta, un post ricco di rabbia nei confronti dell’artista e dei suoi collaboratori A circa un mese di distanza dalla tragedia di Corinaldo, la mamma di Daniele Pongetti, uno dei ragazzi che hanno perso la vita la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra, ha scritto un duro post su Facebook contro il trapper Sfera Ebbasta. La donna aveva già ...

Migranti : Trizzino (M5S) - 'Ora Basta fare finta di niente - ci sono vite umane in pericolo' : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - "Mentre l’Europa si gira dall’altra parte, l’Italia viene lasciata ancora una volta sola. Ho taciuto più di ogni mia capacità di sopportazione e l’ho fatto nella speranza che qualche paese si convincesse ad accogliere le due navi che vagano da giorni nel mare Mediterran

Perinetti : «Kouamé? L’intesa col Napoli è abBastanza vincolante» : L’incontro Preziosi-De Laurentiis Christian Kouamé, il ventunenne ivoriano attualmente al Genoa, è sempre più vicino al Napoli. La conferma arriva dal direttore generale rossoblù Giorgio Perinetti che è intervenuto telefonicamente a Radio Marte. «Con il Napoli c’è un’intesa su Kouamé che può essere definita abbastanza vincolante. Però in queste trattative i dettagli sono molto importanti. È ancora presto, serviranno ulteriori ...

Supercoppa - il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano : "Polemica ridicola - Basta con ipocrisia dilagante" : "Io non ne posso più dell'ipocrisia dilagante in tutti i settori della società. Questa polemica sulla disputa della finale di Supercoppa italiana a Gedda è quantomeno ridicola per chi abbia una seppur minima conoscenza del mondo". Lo scrive il sottosegretario agli Esteri, Manlio Di Stefano, in un post pubblicato sul 'Blog delle stelle'."Prima di tutto, le autorità coinvolte hanno già chiarito che i settori ...

Napoli - Meret : Basta un miracolo per far innamorare tutta una città : Al portiere del Napoli Alex Meret è dedicato il terzo ritratto delle 'Giovani Promesse', iniziativa promossa dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con Gillette che fa il punto sui migliori under 23 della Serie A, Piatek e Ruiz le puntate precedenti,. Fino all'inizio del girone di ritorno, una volta a settimana il sito ...

Ascolti tv 2 gennaio : I soliti ignoti vince la giornata - Basta un paio di baffi la prima serata : Non è un programma di prima serata a vincere la giornata del 2 gennaio a livello di Ascolti: è infatti I soliti ignoti – Il ritorno, quiz in access prime time condotto da Amadeus ad aggiudicarsi il record assoluto di spettatori per il secondo giorno del 2019. La trasmissione ha infatti totalizzato il 21,5% di share con ben cinque milioni e mezzo di spettatori, accumulando 500.000 persone in più rispetto a Basta un paio di baffi, il primo ...

Incidenti : Coldiretti - Basta vittime da cinghiali - serve piano abbattimento : Milano, 3 gen. (AdnKronos) - "L'escalation dei danni, delle aggressioni e degli Incidenti che causano purtroppo anche vittime, è il risultato della incontrollata proliferazione degli animali selvatici con il numero dei cinghiali presenti in Italia che ha superato abbondantemente il milione, con una

Ascolti Tv mercoledì 2 gennaio 2019 - a RaiUno Basta un Paio di Baffi per superare i 5 milioni di spettatori : Ascolti tv mercoledì 2 gennaio 2019 . basta un Paio di Baffi a RaiUno per superare i 5 milioni di spettatori e il 21,7% di share. Canale 5 si ferma invece al 9,7%, ben 12 punti sotto, con la prima tv ...