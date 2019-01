Accolta richiesta abbreviato infermiera

Codacons : vista mancata rAccolta al via richiesta risarcimenti : Roma – Come annunciato nei giorni scorsi, contro l’emergenza rifiuti a Roma il Codacons lancia oggi una costituzione di parte offesa di massa dinanzi la Procura della Repubblica di Roma che, come noto, a seguito degli esposti presentati dall’associazione dei consumatori ha aperto una apposita inchiesta sulla mancata raccolta della spazzatura in citta’. “La situazione sul fronte dei rifiuti e’ disastrosa- ...