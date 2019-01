Sossio Aruta contro Valeria Marini su Instagram | Sfigata | non ti vuole nessuno

«Sfigata - non ti vuole nessuno» - Valeria Marini attaccata da Sossio Aruta : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, dopo incomprensioni, litigi e lacrime possono finalmente convolare a nozze: la puntata del 15 gennaio del trono over, infatti, è stata resa speciale dalla proposta di ...

Sossio Aruta fa una promessa a Ursula Bennardo dopo Uomini e Donne : Sossio Aruta e Ursula Bennardo: le prime parole dopo Uomini e Donne Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno lasciato Uomini e Donne ieri. Con una dichiarazione d’amore plateale, il calciatore ha mostrato al pubblico attento di Canale5 di essere cambiato e aver trovato finalmente la donna della sua vita. In queste ore, dopo la messa in onda della puntata del Trono Over, Sossio ha fatto una promessa a Ursula, scrivendo su Instagram: ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta commuove il pubblico : 'Sei la mia isola di felicità' : Oggi, 15 gennaio, è andata in onda la seconda parte della puntata dedicata al Trono Over di Uomini e Donne. Dopo la furiosa lite che ha avuto come protagonisti Gemma Galgani e Rocco Fredella, il pubblico di Maria de Filippi ha assistito a un momento commovente grazie all'ex cavaliere Sossio Aruta. Quest'ultimo è entrato nello studio con un abito elegante ed è stato accolto dal sorriso raggiante della fidanzata Ursula Bennardo. Una volta giunto ...

Uomini e Donne : Sossio Aruta e la proposta di matrimonio a Ursula Bennardo : Sossio e Ursula si sposano, un’altra storia a lieto fine per Uomini e Donne. Nel corso della puntata del trono over, Maria De Filippi ha regalato una grande emozione ai telespettatori del dating show di Canale 5. Nella puntata andata in onda martedì 15 gennaio dopo un RVM che ripercorre la loro controversa storia culminata a “Temptation Island”, Ursula e Sossio entrano in studio. Dopo quattro anni è giunto alla scelta. Sossio piange: “Ho cercato ...

U&D - Sossio Aruta risponde a Giuliana Brasiello : 'Foto osè? Ma se sei pure ingrassata' : Di recente al Trono Over abbiamo visto il ritorno in studio di Sossio Aruta e Ursula. I due l’estate scorsa hanno partecipato a Temptation Island Vip, per mettere alla prova il loro amore. Dopo diverse peripezie, i due avevano deciso di lasciare il reality separati. Dopo qualche settimana, però, Sossio ha fatto di tutto per riconquistare il cuore di Ursula che inizialmente sembrava un po’ scettica. Adesso le cose tra i due sembrano andare bene, ...

Sossio Aruta festeggia con Ursula Bennardo e svela un segreto : Sossio Aruta e Ursula Bennardo non si sono mai lasciati? Sossio Aruta ha svelato un segreto su Ursula Bennardo poche ore fa sui social. Il cavaliere del Trono Over ha pubblicato un video su Instagram, visibile nel secondo paragrafo, con una dedica, in cui ha scritto: “10 mesi di te Ursula Bennardo”. Segno che la coppia non si è mai lasciata? Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno iniziato la loro conoscenza a Uomini e Donne, la ...

Sossio Aruta sorprende su Ursula Bennardo : la confessione : Sossio Aruta fa una dichiarazione d’amore a Ursula Bennardo Sossio Aruta ha fatto una confessione su Ursula Bennardo. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne su Instagram ha ripreso nuovamente la dama di Taranto, come visibile nella foto in alto, e ha commentato con una vera e propria dichiarazione d’amore, scrivendo: “Sei stata paparazzata…mamma mia e quant si bell amor mi”. Una dedica fatta con tanto di ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno un inconveniente. VIDEO : Ursula Bennardo consola Sossio Aruta dopo un imprevisto Piccolo imprevisto per Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La coppia del Trono Over di Uomini e Donne ha terminato un appuntamento sul carro attrezzi. A documentare l’accaduto è stato proprio il calciatore su Instagram. Sossio ha postato un VIDEO, visibile in fondo all’articolo in cui mostra la disavventura, molto probabilmente un guasto alla macchina lo ha costretto a chiamare un ...