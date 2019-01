Sarri è l’ultima carta di Higuain per essere trattato da re

ilnapolista

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Viziato La parola che lo dipinge è “viziato”. Racchiude Gonzalo. Però ci confina anche in uno stato di non pacificazione con lui. Aviziato, è viziato. Ne abbiamo scritto tantissime volte. Persino noi del Napolista che a luglio di tre anni non piansero (almeno chi scrive) nemmeno una lacrima per quell’addio che divenne melodramma. Il Tradimento. Che qui, sul Napolista, invero sembrò un affare. Perché, pur sapendo giocare a calcio come pochi altri, non di sola tecnica è formato un atleta o un campione. La parola fuoriclasse, qui, è fuori luogo. E 90 milioni per chi fuoriclasse non è, sono un’enormità. Tant’è vero che conla Juventus ha vinto quel che aveva già vinto con Matri e Quagliarella.Ma torniamo a lui.è fondamentalmente un tormentato. Il calciatore errante. Ma lui non ha un Gesù che non ha riconosciuto. Forse l’unico ...