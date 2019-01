Perché la moda #10yearschallenge può diventare un pericolo per i propri dati personali

optimaitalia

(Di giovedì 17 gennaio 2019)Potremmo definirla davvero onnipresente la nuovasu Instagram e Facebook in particolar modo, nella prima parte di questo anno. Difficilmente qualcuno non sa di che cosa stiamo parlando ma meglio sottolineare che la sfida consiste nel mettere a confronto due foto che ci ritraggono nel 2009 e poi appunto 10 anni dopo, nell'attuale 2019. La tendenza social sembrerebbe solo divertente, scherzosa e anche interessante e nulla più: eppure, c'è chi ha messo in guardia gli internauti mondiali dalla pratica e non possiamo che farlo anche noi.Kate O’Neill è una scrittrice ed esperta delle nuove tecnologie, collaboratrice anche di Wired: è pure speaker in convegni e seminari e si prodiga nella formazione dei semplici utenti al cospetto di tanti canali e strumenti online tanto diversi. Il suo dubbio (visibile anche nel tweet al termine dell'articolo) sulla ...