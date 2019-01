Operazione contro i caporali di Latina | abolire la schiavitù o la lattuga?

A Latina è in corso un’Operazione della polizia contro un’organizzazione criminale che sfrutta «centinaia» di migranti : A Latina è in corso un’operazione della polizia contro un’organizzazione criminale che sfrutta «centinaia» di migranti come braccianti agricoli. I dettagli dell’operazione non sono ancora stati diffusi, e verranno probabilmente rivelati in una conferenza stampa che la polizia terrà alle

Operazione contro cartelli agenzie funebri a Bologna - 30 arresti : Bologna, 17 gen., askanews, - Infermieri a busta paga che indirizzavano i parenti dei defunti verso alcune agenzie funebri. Funzionali delle agenzia che piantonavano i reparti degli ospedali. ...

Operazione contro cartelli agenzie funebri a Bologna - 30 arresti : Bologna, 17 gen., askanews, - Infermieri a busta paga che indirizzavano i parenti dei defunti verso alcune agenzie funebri. Funzionali delle agenzia che piantonavano i reparti degli ospedali. ...

Operazione internazionale contro il clan Rinzivillo 11 arresti : Blitz antimafia in Italia e in Germania nei confronti di 11 appartenenti al clan Rinzivillo per i reati di associazione

Giordania-Egitto : coOperazione bilaterale - crisi regionali e terrorismo al centro incontro Al Sisi-re Abdullah II ad Amman : Al Sisi e re Abdullah II hanno affrontato nel loro incontro anche la cooperazione nei settori dell'economia, del commercio, degli investimenti, dell'industria farmaceutica, dei trasporti e dell'...

Operazione 'Reventinum' : 12 arresti contro cosche Scalise e Mezzatesta : LAMEZIA TERME , CATANZARO, - I Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e Reparti speciali hanno eseguito, nella provincia ed in alcune località del nord, 12 fermi nell'ambito dell'Operazione ...

Operazione contro cosche lametino - fermi : ANSA, - CATANZARO, 10 GEN - I Carabinieri del Comando provinciale di Catanzaro e Reparti speciali hanno eseguito, nella provincia ed in alcune località del nord, 12 fermi nell'ambito dell'Operazione ...

Juventus - contro l'Atalanta ci sarà un po' di turn-over : niente Operazione per Cuadrado : Quella di oggi è stata una mattinata di lavoro per la Juve. I bianconeri, infatti, si sono dati appuntamento alla Continassa per preparare il match contro l'Atalanta del giorno di Santo Stefano. Mercoledì, la Juventus potrebbe presentare alcune novità di formazione, in particolare in attacco si profila un turno di riposo per Cristiano Ronaldo. Oltre a CR7 non è da escludere che possano rifiatare anche Miralem Pjanic e Leonardo Bonucci. Ogni ...

La ‘missione 007’ di Di Maio contro l’Operazione ‘scoiattolo’ di Berlusconi : Il vicepremier pentastellato ha detto di avere raccolto del materiale che dimostrerebbe che Silvio Berlusconi avrebbe provato a comprare i parlamentari grillini: "Vedremo se nei prossimi mesi avremo altro materiale per la Procura della Repubblica. A breve avrete tutte le notizie, abbiamo raccolto informazioni importantissime". E invita i suoi a registrare eventuali tentativi di avvicinamento da parte dei forzisti.Continua a leggere

Silvio Berlusconi : 'Entro il 15 gennaio il governo salta'. E lancia 'l'Operazione scoiattolo' contro i M5s : L'epilogo della trattativa con l'Europa sulla manovra, con la resa parziale alle richieste di Bruxelles, è per Silvio Berlusconi un vero e proprio ricostituente. Nel giorno , ieri 18 dicembre, in cui ...

Fi - Toti : “Berlusconi? Non si candidi alle Europee”. E boccia ‘Operazione scoiattolo’ contro M5s : “Trasformismo dannoso” : “E’ una sua scelta, ma onestamente io consiglierei a Berlusconi di non candidarsi alle Europee”. Mentre Silvio Berlusconi prepara il suo ritorno come candidato e lancia “l’operazione scoiattolo” per conquistare i parlamentari M5s, nel caos Forza Italia interviene il presidente della Liguria Giovanni Toti. E addirittura arriva a dire che sarebbe meglio che l’ex Cavaliere non si presentasse alle elezioni ...

Anticorruzione - Silvio Berlusconi ai suoi : “Una legge pericolosissima” e lancia l’Operazione “scoiattolo” contro il M5s : Nessuna dichiarazione ufficiale, ma era prevedibile che il commento di Silvio Berlusconi sull’approvazione sulla legge Anticorruzione – arrivata con il placet dell’ex (?) alleato Lega – fosse quantomeno negativo. Dalla festa per gli auguri di Natale a Palazzo Madama con i senatori azzurri arriva la bocciatura del provvedimento dell’ex premier. “Tutte le cose che i signori Cinque Stelle hanno fatto e gli ...

Camorra : Operazione della Dia di Trieste contro clan dei Casalesi - 7 arresti : La Dia di Trieste, con l'ausilio della Dia di Napoli, di Milano, di Padova e di Bologna, nonché della Guardia di Finanza del capoluogo giuliano, sta eseguendo 7 ordinanze di custodia cautelare in ...

Laura Boldrini : “Da Salvini Operazione criminale contro di me” : Dopo l'aggressione subita dall'ex presidente della Camera, Salvini è stato fotografato in compagnia di Luca Lucci, arrestato a giugno per traffico di droga e già condannato a quattro anni e mezzo per rissa aggravata e lesioni: "Il messaggio è pericolosissimo. Chi svolge ruoli come quello di Salvini ha una responsabilità aggiuntiva", ha detto Laura Boldrini.Continua a leggere