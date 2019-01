Gas e luce 2019 | come avere gli sconti e occhio al messaggio in bolletta

Come avere sconti su Gas e luce : Le famiglie numerose a basso reddito o con comprovati disagi economici hanno diritto a degli sconti sulle bollette di luce e gas, rivolgendosi ai Caf territoriali o al Comune di residenza. Questo ...

Aumento bolletta luce e Gas 2018-2019 : le previsioni per gennaio : Aumento bolletta luce e gas 2018-2019: le previsioni per gennaio Bollette luce e gas in Aumento a gennaio Il nuovo anno è ormai alle porte e con sé porterà anche un rincaro su bollette di luce e gas, multe stradali e assicurazioni auto. D’altra parte, riferisce il Codacons, già da mesi si riscontra un Aumento dei costi per le famiglie, soprattutto, per quanto riguarda le prime. bolletta luce: le stime del Codacons Stando ai calcoli ...

Energia : maxi stangata per i siciliani - nel 2018 quasi 87 mln in più per luce e Gas (2) : (AdnKronos) - Per aiutare le famiglie siciliane a risparmiare sulle bollette, il Codacons lancia oggi nell'isola la campagna 'Stop rincari Energia' (https://www.stoprincariEnergia.it/), un gruppo d’acquisto a cui i cittadini possono registrarsi gratuitamente e senza impegno. L'obiettivo è mettere in

Energia : maxi stangata per i siciliani - nel 2018 quasi 87 mln in più per luce e Gas : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - maxi stangata da 86,9 milioni di euro su luce e gas per i siciliani che rientrano nel 'mercato tutelato' (circa 1,5 milioni di nuclei per l’Energia elettrica e 624mila famiglie per il gas). A rilevare il dato è il Codacons attraverso uno studio che ha analizzato la mag

Luce e Gas - una 'stangata' da 110 milioni di euro : Dall'1° gennaio al 31 dicembre 2018 le famiglie del Veneto che rientrano nel 'mercato tutelato' , circa 1,3 milioni di nuclei per l'energia elettrica e 1,1 milione di famiglie per il gas, hanno ...

Con il reddito di cittadinanza anche tariffe agevolate per luce e Gas : Ai beneficiari del sussidio verranno estese anche le agevolazioni su tariffe elettriche e fornitura di gas previste per le famiglie economicamente svantaggiate. Resta in quota anche l’ipotesi che l’assegno venga revocato in caso di rifiuto di una sola offerta di lavoro (anziché tre). Ma il ministero del Lavoro è contrario...

Bonus luce e Gas - come avere lo sconto : le novità su soglie e requisiti : Nella bozza del decreto sul reddito di cittadinanza si parla anche di tariffe agevolate su luce e gas

Come trovare le migliori tariffe luce e Gas per privati ed aziende : La voce energetica è una componente di spesa importante sia per le famiglie sia per le aziende. La spesa lievita

Gas - luce e trasporti - Assoutenti spiega : 'Nel 2019 tutto costerà di più' : 564 euro in più. Questa è la media delle spese che le famiglie italiane dovranno affrontare nel 2019 . Un rincaro dovuto agli aumenti previsti su bollette, multe, cibo, assicurazioni e trasporti. L'...

Disdetta Green Network : guida al recesso dal contratto telefonico per luce e Gas - come fare e costi : Green Network è una delle più famose società atte a gestire la distribuzione dell’energia elettrica, luce e gas. Nato a seguito del decreto Bersani il quale ha avuto il ruolo di liberalizzare la fruizione dell’energia elettrica nel mercato, Green Network ormai da quindici anni è si trova a gestire e servire l’energia per grandi industrie nazionali e non solo. Da non molto tempo, infatti, si è spinta ben oltre la Manica creando il gruppo Green ...

Bolletta luce ferma - aumenta Gas - si tratta per pedaggi : Federcosumatori che sottolinea come "la flessione relativa ai costi dell'energia elettrica sia minimo" mentre l'aumento del gas si verifica proprio nel periodo invernale, "quindi nel periodo dell'anno ...

Bollette 2019 : per il Gas prezzi in aumento del 2 - 3%. Stabile la luce : Quando si parla di Bollette il rischio aumento è sempre dietro l'angolo. Per questo sono in tanti a chiedersi cosa dovranno aspettarsi a partire dal nuovo anno le nostre tasche, già in debito di ...

Tariffe : nel 2019 stabile la bolletta della luce - il Gas aumenta del 2 - 3% : Nel 2019 i prezzi dell' elettricità resteranno stabili , -0,08%, per le famiglie con contratti in regime tutelato, mentre per il gas è previsto, dal 1° gennaio, un aumento del 2,3%. Lo dice l'Arera, l'...

Tariffe : nel 2019 prezzi stabili per luce - aumenta il Gas : Nel 2019 i prezzi dell'elettricità resteranno stabili, -0,08%, per le famiglie con contratti in regime tutelato, mentre per il gas è previsto dal primo gennaio un aumento del 2,3%. Lo rende noto l'...