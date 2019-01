È successo in TV – 17 gennaio 2012 | Once upon a time approda in Italia VIDEO

È successo in TV – 16 gennaio 2011 : Federica Panicucci sostituisce Barbara d'Urso a Domenica Cinque (VIDEO) : Oggi il nostro viaggio nel tempo si ferma su un ulteriore punto di svolta della Domenica pomeriggio televisiva. No, non parliamo dell'inizio di Buona Domenica, tanto meno della sua fine, bensì di un arrivo in corso d'opera. Siamo nel bel mezzo della stagione televisiva 2010/2011, stagione di stallo in cui sia Rai e Mediaset trovano più ombre che luci.E' Domenica 16 gennaio 2011, alle 14:00 circa su Canale 5 va in onda la nuova stagione di ...

È successo in TV - 15 gennaio 1974 : debutta Happy Days in TV (VIDEO) : Sunday, monday, Happy Days. Tuesday, wednesday, Happy Days. Thursday, friday, Happy Days. Saturday, what a day, rockin' all week for you. C'è poco da fare, le note riecheggiano, il ricordo è piacevole. E' la sigla di Happy Days, al suo debutto il 15 gennaio 1974 sulla Abc , sit-com che sarebbe entrata nella storia della televisione diventando uno dei telefilm più famosi non solo in America, ma anche nel nostro paese. Ambientata a Milwaukee ...

È successo in TV – 14 gennaio 2006 : Famiglia Salemme Show su Rai 1 (VIDEO) : La TV da sempre, ma soprattutto negli ultimi 15 anni si è dilettata in grandi spettacoli ideati e confezionati dai più popolari attori comici italiani. Ne è stata piena dimostrazione Rai 1 con Torno Sabato presentato da Giorgio Panariello, per gli storici ricordiamo anche il celebre G.B. Show di Gino Bramieri negli anni '80, Cavalli di Battaglia di Gigi Proietti o il Resto Umile world Show di Checco Zalone su Canale 5.Il programma di cui vi ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

È successo in TV – 13 gennaio 1998 : La puntata più breve della storia di Striscia la notizia (VIDEO) : Trentacinque secondi, mezzo giro di orologio e un record negativo per Striscia la notizia nella sua trentennale vita. E' il 13 gennaio 1998, il tg satirico di Antonio Ricci allora andava in onda fra le 20:35 e le 20:55, lasciando così l'inizio della prima serata alle 21 (una puntualità che se si dovesse riprendere nel 2019 sarebbe trattato come l'evento dell'anno) a condurre la trasmissione è la coppia storica (insieme dal settembre 1994) ...

È successo in TV - 12 gennaio 2008 : I migliori anni sono su Rai 1 : Mentre in tv i canali si moltiplicano e i format esteri invadono massicciamente i palinsesti italiani, un programma nostrano si fa notare in tutto il Mondo. Tira più un disco vintage che il trash televisivo, è questo ciò che viene fuori da un successo targato Rai 1 come I migliori anni. Il titolo è ispirato al celebre brano di Renato Zero I migliori anni della nostra vita mai frase fu più appropriata per il meccanismo avvincente della ...

Catanzaro/ Continua il successo della mostra "Escher. La Calabria - il mito" al complesso San Giovanni fino al 20 gennaio : Nel Sud Italia Escher maturò buona parte di quelle idee e suggestioni che caratterizzano, nel segno della sintesi tra scienza e arte, la sua matura produzione e gli studi sulle forme che lo hanno ...

Ascolti Tv 10 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti garanzia di successo. Salvini fa volare Vespa e vince la sfida indiretta con il premier Conte : Ascolti Tv di giovedì 10 gennaio 2019 . È sempre la fiction di Raiuno a dominare il campo. Che Dio Ci Aiuti 5 con Elena Sofia Ricci ha conquistato oltre 6,2 milioni di media spettatori, pari al 26,4% ...

È successo in TV – 11 gennaio 1999 : inizia l'era di Passaparola (VIDEO) : ?Solo 2 giorni fa vi raccontavamo della debacle del preserale di Canale 5 con il flop del Superboll di Fiorello. A 48 ore di distanza proprio come 20 anni fa si registra l'inizio di una vera e propria era: quella di Passaparola.In quel di canale 5 è ora di risollevare la china dopo mesi deludenti, chi potrebbe fare da contraltare alle continue vittorie di Carlo Conti e il suo In bocca al lupo? Si punta su un nome: Gerry Scotti. L'11 gennaio 1999 ...

È successo in TV – 10 gennaio 2010 : su Canale5 approda Io Canto : Gli anni tra il 2009 e il 2014 sono stati un proliferare continuo di baby-talent. Rai e Mediaset in questo si sono contesi uno scettro (giocattolo, dato l'ambiente) fra bambini e teenager grazie a due trasmissioni che hanno fatto la fortuna di ascolti per le due ammiraglie. La prima è certamente Ti lascio una canzone, la seconda (della quale vi parliamo) è stata Io Canto il varietà di Canale 5, condotto da Gerry Scotti.Il programma, al ...

Ascolti tv martedì 8 gennaio - nuovo successo per la fiction con Alessio Boni : Boom di Ascolti ieri per La Compagnia del Cigno Ancora un grande successo di Ascolti per La Compagnia del Cigno. La nuova serie tv targata Rai1 ha infatti vinto per la seconda sera di fila la sfida agli Ascolti. Ieri, martedì 8 gennaio 2019, la fiction con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle ha intrattenuto 5.383.000 spettatori. […] L'articolo Ascolti tv martedì 8 gennaio, nuovo successo per la fiction con Alessio Boni proviene da ...

È successo in TV – 9 gennaio 1999 : fallisce l'esperimento di Superboll (video) : Dopo i fasti di Tira e Molla - e prima che cominciasse l'impero Scotti - è stato proprio lui, lo showman più acclamato del momento, a commettere il paradosso: affossare gli ascolti di una delle fasce più strategiche per la tv commerciale.Stiamo parlando di Fiorello e del suo 'indimenticato', drammatico, fallimentare Superboll trasmesso da Canale5. Il 24 settembre 1998 prese il via il nuovo contenitore di giochi e di musica. Al fianco di Fiorello ...

È successo in TV – 8 gennaio 1990 : quella telefonata a Sandra Milo... (VIDEO) : Si è detto di tutto su uno degli episodi scolpiti nella storia della televisione italiana. Un tormentone ripreso da trasmissioni come Blob, Striscia la notizia, Target (che negli anni '90 ne fece una sigla per i suoi servizi), imitato, scimmiottato, raccontato, giudicato e persino tratto come ispirazione per il titolo di una trasmissione altrettanto cult degli anni '90 come Ciro - Il figlio di Target.Per chi ci crede e per chi no, la celebre ...