Bomba in pizzeria da Sorbillo | la pista dei due clan rivali | è la guerra per il racket

NAPOLI - Bomba CONTRO PIZZERIA SORBILLO/ Le sue "scuse" sono una sfida a de Magistris : Ieri una delle più rinomate pizzerie di NAPOLI, la SORBILLO, è stata danneggiata da una BOMBA. Perché SORBILLO ha chiesto scusa alla NAPOLI "buona"?

Sorbillo - Bomba carta davanti alla storica pizzeria di Napoli : Sulla saracinesca, su quel che è rimasto, c'è un cartello: 'Chiusa per bomba la pizzeria Sorbillo Gino, Riapriamo presto,'. Il centro storico di Napoli, stamattina, si è risvegliato così: con una ...

“Ti sono vicina”. Antonella Clerici - la solidarietà a Gino Sorbillo dopo la Bomba in pizzeria : sono rimasti tutti sconvolti dalla notizia della bomba alla famosissima pizzeria napoletana Sorbillo e Antonella Clerici è stata tra i primi a manifestare solidarietà a Gino Sorbillo, il titolare. I fatti. Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio è stata fatta esplodere una bomba davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo che si trova nel cuore del centro storico di Napoli, al civico 32 di via dei Tribunali. Nessun danno a persone, ...

Bomba contro la pizzeria Sorbillo - un attacco a Napoli e ai suoi figli giusti : Una Bomba che squarcia il silenzio della notte. Il boato che echeggia lungo i vicoli che si diramano da via dei Tribunali, la strada dei Decumani, nel cuore del centro storico di Napoli. Fiamme e fumo. Il cancello divelto, intonaci caduti e tanti danni. L’agguato è alla pizzeria di Gino Sorbillo, un marchio, una storia di eccellenza, la filosofia partenopea applicata al cubo con locali a Milano e New York. E’ un attacco a Napoli, un ...

Bomba in pizzeria da Sorbillo - arriva Salvini : «Sarò a Napoli entro 48 ore» : «Sono in contatto con la Prefettura e Questura e sarò in provincia di Napoli entro 48 ore». Così a Cagliari il ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla situazione nel...

Sorbillo - Bomba esplosa davanti alla pizzeria di Napoli/ Ultime notizie - Salvini 'Vergognoso - verrò venerdì' : Sorbillo, bomba esplosa davanti alla pizzeria di Napoli/ Ultime notizie, il ministro Matteo Salvini replica a De Magistris: "Vergognoso, verrò venerdì"

Bomba contro pizzeria Sorbillo - tra ipotesi tentativo di imporre tangente : Chi ha fatto saltare con un ordigno l’ingresso della pizzeria Sorbillo di Napoli? A questa domanda daranno una risposta le indagini della Dda di Napoli, coordinata da Giuseppe Borrelli. La prima ipotesi è l’attacco allo storico locale di via dei Tribunali possa essere inserito nel tentativo di imporre il pizzo a un locale storico e molto noto: azione che si inserisce in quella vera e propria guerriglia che da tempo sta ...

Bomba contro la pizzeria a Napoli - l'intervista a Gino Sorbillo : 'Riapriremo presto' - Sky TG24 - : Dopo l'intimidazione ricevuta con l'ordigno esploso davanti il locale di via dei Tribunali, il pizzaiolo napoletano racconta: "È un gesto forte, scenico ed eclatante. Ho ricevuto la solidarietà di ...

Napoli - Bomba davanti alla pizzeria Sorbillo : "Riapriamo presto" : Roma,, askanews, - "Poco fa hanno messo una bomba alla mia pizzeria storica del centro antico di Napoli in Via dei Tribunali". La denuncia è arrivata direttamente da Gino Sorbillo, titolare del famoso ...

Napoli - Bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo. Lui non molla : 'Andiamo avanti' : 'Questo episodio ferisce tutta la città - dice Chirico - perché Sorbillo non è solo un imprenditore illuminato, ma ha contribuito a rilanciare il brand Napoli nel mondo e colpire lui ha un ...

Bomba contro pizzeria Napoli - Sorbillo a Sky tg24 : "Riapriremo presto" : Bomba contro pizzeria Napoli, Sorbillo a Sky tg24: "Riapriremo presto" Dopo l’intimidazione ricevuta con l’ordigno esploso davanti il locale di via dei Tribunali, il pizzaiolo napoletano racconta: "È un gesto forte, scenico ed eclatante. Ho ricevuto la solidarietà di tutti, mi sono ...

Bomba contro una storica pizzeria napoletana - il titolare : 'Non mi arrendo' : Un enorme boato ha interrotto durante la scorsa notte il sonno degli abitanti di via dei Tribunali, vero cuore del centro storico della città di Napoli. Si è trattato dell'esplosione di un ordigno, una Bomba molto potente che ha letteralmente devastato la famosissima e antichissima pizzeria Sorbillo. La deflagrazione è avvenuta all'ingresso del locale (via dei Tribunali, civico 32), proprio dinanzi alla saracinesca abbassata della storica sede ...

La polemica tra Salvini e de Magistris dopo la Bomba alla pizzeria Sorbillo : Un'esplosione alle 2 del mattino davanti la storica pizzeria Gino Sorbillo in via dei Tribunali, a Napoli. Una bomba carta che fa danni al portone e alla tenda sovrastante. Il titolare dell'attività ...

