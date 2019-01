“A braccia aperte”, in radio e nei digital store il nuovo singolo dei “No Name Italian Flavour”

allmusicnews

(Di giovedì 17 gennaio 2019)“A, ine neiildei “NoFlavour”L’ impegno del duo vocale così articolato da due elementi coloriti e coreografici come Teo Montresor ,un tenore dal sapore Veneto e Roberto Fusco un Musicista e cantante del genere Pop dal calore e dalla sensualità Partenopea.Non sono bastate le serate in giro per l’Italia per mettersi in discussione ma affrontano con tenacia,volontà e gioia concorsi Nazionali e Regionali.Sono stati vincitori del primo premio di categoria Senior al SANREMO NEW TALENT edizione summer del Patron Devis Paganelli con il brano intitolato “ Finché c’è Musica”.Una Giuria composta da professionisti affermati nel mondo della musica come Il Maestro Vince Tempera direttore dell’orchestra di Sanremo,Walter Sacripanti Batterista per conto di noti Big della musica ...