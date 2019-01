Salone orologeria | un affare per assicuratori

Salone dell'Alta Orologeria di Ginevra - tutte le novità : Cosa aspettarsi in occasione del Salone dell'Alta Orologeria di Ginevra, in calendario dal 14 al 17 gennaio? La risposta a questa domanda lascia aperta ancora molti spazi, ma qualche informazione è già trapelata.... Chi esce... Sarà l'ultima edizione ad avere tra i suoi protagonisti principali Audemars Piguet e Richard Mille. Le due maison hanno infatti annunciato che dal 2020 troveranno modi alternativi per presentare le proprie novità. Un ...

Salone orologeria Ginevra 2019 : Panerai Submersible Chrono Guillaume Néry edition : Raccontare Panerai senza parlare del mare sarebbe come parlare di una grande partita di calcio senza alcun riferimento ai gol segnati: ne mancherebbe l2019;essenza. La maison, che nelle sfide tecniche che l2019;acqua comporta ha definito il suo Dna, lo sa bene, ed è per questo che, da sempre, punta a iniziative di comunicazione volte a valorizzare questo importante patrimonio. Va letta in quest2019;ottica la sua scelta, qualche ...