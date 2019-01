Pier Silvio Berlusconi re di radio e tv | Mediaset fa le cose in grande | a chi strappa il

Carlo Freccero - colpo basso a Pier Silvio Berlusconi : vuole rubargli Piero Chiambretti : Carlo Freccero parla a Panorama della sua nuova Raidue. Tra le altre cose, dice di voler incontrare al più presto Piero Chiambretti, immaginiamo per portarlo nella sua rete. Sarebbe un duro colpo per Pier Silvio Berlusconi, che per Chiambretti ha una vera adorazione e adesso lo ha piazzato a Rete4 i

Mediaset travolta dalla Rai - il dato sconcertante. Ascolti - perché Pier Silvio ora è disperato : Non è un quadretto simpatico, per Mediaset, quello che emerge su Italia Oggi . Il quotidiano mostra quali sono stati, nel dicembre scorso, i programmi più visti. Le top 15 sono dell' ammiraglia di ...

Barbara d'Urso/ "Pier Silvio Berlusconi ha detto sì alla fiction per sfinimento" - Dottoressa Giò - : Barbara d'Urso torna con la Dottoressa Giò: terza stagione della fiction in onda da domenica 13 gennaio. La conduttrice svela i retroscena

Verissimo - Barbara D'Urso e la clamorosa confessione su Pier Silvio Berlusconi : Rivelazioni scoppiettanti, quelle consegnate a Silvia Toffanin da Barbara D'Urso. Ospite a Verissimo su Canale 5, la mitica Carmelita rivela di essere stata una stalker di Pier Silvio Berlusconi: "Sono agitatissima per la Dottoressa Giò, è come un parto. (…) Io sono 22 anni che chiedo di fare la Dot

Barbara D’Urso : «Ho stalkerizzato Piersilvio per fare la Dottoressa Giò. Sul set ho avuto un incidente pesantissimo» : D'Urso e Toffanin Barbara d’Urso è pronta a raddoppiare. La conduttrice di Canale 5 dovrà affrontare una duplice sfida domenicale: la ripresa di Domenica Live post-festività (e in versione ridotta, partirà infatti alle 17.20) e il ritorno, dopo 22 anni, della Dottoressa Giò in prima serata. A raccontarne aneddoti e anticipazioni è la stessa conduttrice, intervenuta ieri a Verissimo. Al cospetto di Silvia Toffanin, la D’Urso non ...

Mediaset - il colpo di Pier Silvio Berlusconi che farà schizzare gli ascolti : cosa ha affidato a Celentano : I dati di ascolto dell'ultimo anno in continua crescita portano grande soddisfazione al direttore generale del palinsesto di Mediaset, Marco Paolini, che sul Messaggero ha anticipato alcune delle ...

Mediaset - Canale 5 da record : a novembre lo share supera Rai 1 - gode Pier Silvio Berlusconi : Un grosso traguardo per Canale 5 e Mediaset, costruito mattoncino dopo mattoncino: per quel che riguarda lo share, a novembre 2018 - come sottolinea davidemaggio.it - la rete ammiraglia del Biscione è riuscita a superare il suo competitor diretto, ovvero Rai 1. Dunque, le cifre. Canale 5 registra ne

Domenica In - soffiata su Mediaset : 'Chi mettono contro la Venier al posto della D'Urso'. Pier Silvio rischia : Inatteso rivale per Mara Venier e Domenica In . La decisione di Mediaset di 'limitare' Domenica Live a soli 70 minuti, a partire dalla 17.20, ha aperto la disputa su chi , o cosa, riempirà il vuoto ...

Modica - inaugurata la mostra si Silvio ZamPieri : Ieri al Palacultura di Modica è stata inaugurata la mostra "Infanzia e vita di Gesù" di Silvio Zampieri. La mostra sarà visitabile fino al 20 gennaio

Mediaset - Enrico Papi e il siluro conto Pier Silvio Berlusconi : 'Ne faccio volentieri a meno' : A Enrico Papi non piacciono le minestre riscaldate di Mediaset . L'ex conduttore di Sarabanda , tra i volti più amati del Biscione tra anni 90 e 2000, critica nuovamente la scelta di riproporre La ...

Grande Fratello Vip - zampata di Ilary Blasi : share - ossigeno per Mediaset. E Pier Silvio Berlusconi... : Nella serata di lunedì 26 novembre su Rai 1 è stato il solito trionfo di Nero a metà , la fiction con Claudio Amendola : 5.850.000 telespettatori, share 22,52% e nella seconda puntata 5.089.000, 24,42%...

Chi vuol essere milionario - Gerry Scotti e l'impensabile abitudine di Pier Silvio Berlusconi : 'Al telefono...' : ... esordio il 4/9/1998 in Inghilterra, e grazie al quale Gerry è finito persino nel Guinness dei primati , 'Sono il presentatore che ha condotto il maggior numero di puntate nel mondo, ben 1593, e ...