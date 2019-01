Napoli | bomba esplode all' ingresso della Pizzeria Sorbillo | forse un uomo in motorino

Napoli - Bomba contro la pizzeria Sorbillo : P izzeria 'chiusa per Bomba'. Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito questa notte a Napoli, dove ignoti hanno piazzato e fatto deflagrare una Bomba davanti all'ingresso della pizzeria Sorbillo di ...

Bomba contro la storica pizzeria Sorbillo a Napoli : Un tremendo boato nel cuore della notte e tantissima paura per i residenti del centro storico di Napoli. Una Bomba è stata fatta esplodere all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo che, soltanto cinque anni fa, era stata oggetto di un incendio. L'ordigno è stato fatto esplodere in via Tribunali, precisamente al civico 32, dove si trova il locale del marchio oramai diventato famoso in tutto il mondo. L'intero piano terra della pizzeria ha ...

Napoli. bomba nella notte contro la storica pizzeria Sorbillo : Un attacco al cuore di Napoli. nella notte di mercoledì una bomba ha distrutto il piano terra della pizzeria di Gino Sorbillo , uno dei più famosi pizzaioli parteneopei, nel cuore del centro storico, ...

Napoli - bomba nella notte all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo : Una bomba nella notte ha scosso il centro storico di Napoli. In via dei Tribunali i residenti sono stati svegliati di soprassalto dall"esplosione di un ordigno fatto scoppiare dalla criminalità organizzata all"ingresso della storica pizzeria Sorbillo.Nonostante lo scoppio sia stato molto forte nessuna persona è stata ferita, a subire danni è stato solamente il locale di uno dei pizzaioli più famosi della Campania, che ha reso il suo brand ...