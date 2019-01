Napoli | aggressione ai dipendenti di una farmacia | arrestato 29enne

Napoli - pugni e calci al calciatore guineano : aggressione razzista? : Un altro episodio di razzismo, sfociato nell'ennesima aggressione . Vittima del pestaggio, ieri sera, è stato Amir Gassama, un calci atore dilettante, tesserato per il Gragnano calci o, società che ...

Napoli - aggressione razzista a calciatore di colore : picchiata stella del Gragnano : Da Napoli arriva un'altra brutta storia di razzismo: Amir Gassama, stella diciannovenne del Gragnano (squadra partenopea che milita in serie D), è stato aggredito brutalmente. Il giovane attaccante originario della Guinea, ieri, dopo l'allenamento si era concesso una passeggiata in centro. Mentre rientrava a casa, però è stato accerchiato da un gruppo di persone e picchiato brutalmente solo per il colore della sua pelle. L'aggressione Amir ...