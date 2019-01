Matteo Salvini e le divise | outfit di ogni regime

Alfonso Bonafede - fango contro Matteo Salvini : "La cena? Forse non si parla di giustizia" : La cena di Matteo Salvini, che ha preso parte all'evento organizzato da "Fino a prova contraria" in tema di giustizia al quale hanno partecipato anche esponenti del Pd, si è trasformata in un (ridicolo) caso politico. Da più parti hanno puntato il dito contro il leader della Lega, sospettato di fant

Cena con i renziani - Di Battista punge Salvini : 'Matteo torna in te - è ancien regime' : Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano'. 'Il tempo è prezioso, meglio occuparlo per dividere le banche d'affari da quelle ...

Valentina Nappi shock su Instagram : “Sono stata stuprata da Matteo Salvini” : “Sono stata stuprata da Salvini”. E’ questa la frase shock postata con grande evidenza dalla star Valentina Nappi su Instagram. Nessun nuovo caso di molestie da mettere nella lista dello scandalo #metoo. La Nappi si riferisce a uno stupro “culturale”, in un lungo e articolato commento. Ma è chiaro che il post, messo in chiave così provocatoria, ha scatenato numerose polemiche. All’occhio più attento, che la ...

Matteo Salvini a Pomeriggio 5 : 'Ecco perché Claudio Baglioni ce l'ha con gli italiani' : Matteo Salvini , in studio da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 per parlare del clamoroso ritorno in Italia del terrorista Cesare Battisti, non s'è sottratto alla domanda che la conduttrice gli ha rivolto ...

Matteo Salvini a Pomeriggio 5 : "Cesare Battisti? Mi è stato riferito che in aereo..." : Dopo la passerella di lunedì 14 gennaio a Ciampino per l'arrivo di Cesare Battisti, Matteo Salvini ha fatto tappa oggi nello studio di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso. Un vero e proprio blitz a inizio puntata, durato non più di un quarto d'ora, nel corso del quale il ministro dell'Interno ha naturalm

Matteo Salvini continua a indossare la divisa della polizia e replica alle polemiche : “Me ne frego” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde alla polemica sulle divise delle forze dell'ordine che quotidianamente indossa: "Me ne frego", è la replica del vicepresidente del Consiglio durante la puntata di Pomeriggio 5. "Le indosso con orgoglio, io onoro il lavoro delle forze dell’ordine".continua a leggere

Alessandro Di Battista - il vergognoso sfregio a Matteo Salvini : "Perché lo fai? Torna in te" : Tutto come previsto: Alessandro Di Battista, il grillino con la bava alla bocca, è Tornato in Italia per sparare contro Matteo Salvini e la Lega. Il pretesto lo fornisce la partecipazione del ministro dell'Interno alla cena organizzata dall'associazione "Fino a prova contraria", cena a cui ci sarann

Matteo Salvini e renziani insieme a cena di beneficenza. Pd : “Nessun confronto tra noi” : Il confronto tra Matteo Salvini e i renziani, tutti invitati a una cena di beneficenza organizzata dall'associazione 'Fino a prova contraria', è stato smentito: "In merito a un articolo del quotidiano La Repubblica, gli onorevoli Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi precisano che, al contrario di quanto scritto, 'non è previsto nessun confronto con il vicepremier Salvini, tantomeno per parlare di possibili alleanze. Anche solo pensarlo è ...

Chef Rubio dà del cogl*one a Matteo Salvini a L'Aria che Tira : C'è aria di torpiloquio alL'Aria che Tira, il programma di informazione ed approfondimento politico della mattina di La7, condotto dalla giornalista Myrta Merlino. Nella puntata di oggi, è intervenuto come ospite in collegamento Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, ex-rugbista prestato alla televisione e noto per le sue trasmissioni di cucina unta e bisunta su DMAX.Rubio è molto attivo sui social network e commenta spesso le vicende ...

Matteo Salvini svela la porcata della Bce su Mps : "Danni all'Italia per 15 miliardi" : Venerdì 11 gennaio, a mercati chiusi, la Banca centrale europea aveva reso nota una lettera una lettera con cui invita i vertici di Banca Monte dei Paschi ad azzerare i crediti deteriorati entro il 2026. Ieri, lunedì 14 gennaio, il titolo dell'istituto bancario senese ha perso a Piazza Affari circa