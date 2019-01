L'Oms inserisce i No Vax tra i dieci allarmi mondiali : Roma dieci le battaglie da combattere per migliorare la salute globale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stilato il decalogo delle minacce più pericolose per il benessere dei cittadini e la strategie da mettere in atto per arginarle. Malattie terribili come Ebola e Sars certo ma anche condizioni ambientali e comportamenti sbagliati come quelli messi in atto da chi rifiuta i vaccini. Ecco le tematiche al centro del piano di azione Oms ...