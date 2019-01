Fondi per ricostruire il ponte Morandi

Kickstarter : continua il declino delle raccolte Fondi per i videogiochi nel 2018 : Su Kickstarter le raccolte fondi per i giochi da tavolo continuano a far meglio delle rispettive campagne per i videogiochi. Ce ne parla Polygon, che snocciola un po' di dati - relativi all'anno appena concluso - forniti direttamente dalla compagnia.L'intera categoria dei tabletop game, comprendente giochi di carte, miniature, giochi di ruolo e via discorrendo, ha fatto registrare un aumento dei fondi incassati del 20% rispetto allo scorso anno, ...

Ipertiroidismo subclinico : interessanti approFondimenti da un caso clinico : Il New England Journal of Medicine (in italiano Giornale di Medicina del New England), la più prestigiosa rivista medica al mondo, ha pubblicato un caso clinico proposto da una endocrinologa italiana. Ne sono scaturiti interessanti approfondimenti generali sull’Ipertiroidismo subclinico. Il New England Journal of Medicine è la rivista con il più alto impact factor (in italiano fattore di impatto) in assoluto. L’impact factor è un indice che ...

Saturate permette di personalizzare lo smartphone con icone e sFondi retro : Saturate è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di icone dai colori desaturati che lasciano solo toni rossi, gialli e arancioni e oltre 200 sfondi che si abbinano all'icon pack. Le icone sono caratterizzate da una palette dall'aspetto retro e da un design ricercato di buona qualità. L'articolo Saturate permette di personalizzare lo smartphone con icone e sfondi retro proviene da TuttoAndroid.

Esplosione in Francia : #HelpAngelaDanceAgain - lanciata racconta Fondi per aiutare Angela Grignano : lanciata raccolta di fondi per aiutare Angela Grignano, la giovane di Trapani rimasta gravemente ferita nell’Esplosione del panificio a Parigi sabato scorso. “Grazie a tutti e se volete aiutare in modo concreto donate e condividete la raccolta fondi che abbiamo appena iniziato: #HelpAngelaDanceAgain“, scrive il fratello di Angela, Tore Grignano, su Facebook. “Un giorno ti faremo leggere tutto e vedrai tutti i messaggi, le ...

Aiuti pubblici a Radio Padania - il Pd attacca 'Tagliano i Fondi all editoria e stanziano soldi per l emittente leghista' : Diventa un caso politico la notizia - riportata da Repubblica - dei fondi stanziati dal ministero dello Sviluppo per Radio Padania, l'emittente del partito di Salvini diventata dal 2016 solo digitale. ...

Aiuti pubblici a Radio Padania - il Pd attacca 'Tagliano i Fondi all editoria e stanziano soldi per l emittente della Lega' : Diventa un caso politico la notizia - riportata da Repubblica - dei fondi stanziati dal ministero dello Sviluppo per Radio Padania, l'emittente del partito di Salvini diventata dal 2016 solo digitale. ...

Contrari ai Fondi all'editoria - ma non per Radio Padania : Anche Matteo Salvini dal canto suo si è prodigata ad attaccare Avvenire, reo di prendere sei milioni di finanziamento pubblico, ma ancora peggio di aver criticato la politica del governo sui migranti.

Fallita la raccolta Fondi per costruire il muro col Messico : rimborsate le donazioni : Intanto il presidente Donald Trump vola al confine, poi annuncia che non dichiarerà "così velocemente l'emergenza nazionale"

Partiti - 14 milioni dal 2 per mille : hanno versato meno di 3 contribuenti su 100. La metà dei Fondi al Pd : Il ministero dell'Economia ha pubblicato i dati riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2018 , anno di imposta 2017, ricordando che la possibilità è in vigore dal 2014 e partecipano alla ...

2 per mille - calano i Fondi ai partiti. Primo il Pd - ma in un anno perde un milione : Quattordici milioni di euro in tutto, oltre un milione in meno rispetto allo scorso anno: a tanto ammonta la raccolta dei fondi del '2 per mille' destinata ai partiti politici. A fare il pieno anche questa volta è il Pd che totalizza un pò più di 7 milioni di euro, ma che vede calare la raccolta rispetto alla tornata precedente dove aveva messo a segno quasi 8 milioni di euro. A distanza segue la Lega che però sale, ...

'Una giacca per Salvini' - la raccolta Fondi su Fb : di Antonio Atte Una raccolta fondi per "acquistare una giacca a Salvini" così " non utilizza quella della polizia , lasciando al freddo un povero poliziotto". E' l'iniziativa a sfondo goliardico ...

“Comandano i terroni” - polemica per il titolo di Libero. E Di Maio attacca i Fondi ai giornali : “In 3 anni arriveranno a zero” : Ancora una volta si scatena la polemica per un titolo del quotidiano milanese Libero. “Comandano i terroni“, scrive il giornale diretto da Vittorio Feltri in apertura dell’edizione dell’11 gennaio. Un ‘approfondimento’ sulla quantità di cariche istituzionali ricoperte da uomini e donne originari del sud Italia, sotto la linea di Roma per la precisione. Dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, siciliano doc, al ...

Trump : ‘emergenza nazionale’ per erigere il muro : Fondi tolti a Texas e Porto Rico. Ma ingressi dal Messico sono ai minimi : Il braccio di ferro continua. I democratici non danno l’ok allo stanziamento di 5,7 miliardi di dollari per la costruzione del muro al confine con il Messico e Donald Trump è pronto a dichiarare “emergenza nazionale” per trovare i fondi. Secondo fonti informate del Washington Post, la Casa Bianca sarebbe intenzionata ad attingere i fondi dalla somma stanziata lo scorso anno (circa 13,9 miliardi), e non ancora spesa, per ...

"Governo e Stato Maggiore stanzino i Fondi per la bonifica dall'amianto" : La Spezia - Una mozione unitaria da portare al primo consiglio comunale utile. La licenzia la Commissione Ambiente nel pomeriggio per cercare di spingere la città a uno scatto in avanti sul tema dell'...