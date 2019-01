Final Fantasy VII Remake | tutte le novità da Square Enix al 16 gennaio

La progressione della storia di Final Fantasy 7 Remake sarà lineare : Grazie alla segnalazione di Gearnuke, apprendiamo qualche nuova informazione sullo sviluppo dell'atteso Final Fantasy VII Remake.I dettagli sul gioco non sono moltissimi, ma fortunatamente è ancora in lavorazione. Un'intervista di uno degli sviluppatori che ha lavorato a Final Fantasy VII Remake, Shinichiro Biwa, pubblicata la scorsa estate, ha ora ricevuto una traduzione e, quindi, possiamo apprendere qualche informazione in più.Lo sviluppatore ...

Svelate le date di uscita di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster e Final Fantasy XII The Zodiac Age su Xbox One e Switch : Square-Enix ha annunciato oggi che i giocatori di Nintendo Switch e Xbox One potranno mettere le mani su Final Fantasy X / X-2 HD Remaster e Final Fantasy XII The Zodiac Age rispettivamente il 16 e il 30 aprile 2019.Final Fantasy X / X-2 HD Remaster include Final Fantasy X e il suo seguito X-2, ovvero due dei titoli più amati di tutta la serie. Final Fantasy X racconta la storia di Tidus, un campione di Blitzball che, con l'aiuto della ...

Final Fantasy 7 in HD : è in arrivo una mod che sfrutta il machine learning : L'universo delle mod è in continua espansione. La dedizione della community, unitamente alle costanti evoluzioni di hardware e software, ha permesso di ottenere risultati sorprendenti e, spesso, di far venire alla luce intere opere fan made (Fallout: New California rappresenta uno degli esempi più vividi in tal senso).La notizia riportata da VG47.com sulle fasi di messa a punto di una nuova mod di Final Fantasy 7, infatti, sta già facendo ...

È stato annunciato Final Fantasy Digital Card Game : Come segnalato da Gematsu, Square Enix ha ufficialmente annunciato Final Fantasy Digital Card Game. Trattasi, com'è facilmente intuibile, di un Card Game ispirato ai personaggi dell'iconica serie videoludica, e sarà rilasciato dapprima in Giappone tramite il servizio Game Plus della piattaforma Yahoo! Japan.Lo schema di gioco non sembra discostarsi dai canoni del genere, con battaglie a tempo basate sulle evocazioni di personaggi - ciascuno dei ...

Final Fantasy XIV Stormblood : la conclusione della storia inizia oggi con l'arrivo della patch 4.5 : Il capitolo Finale della storia di Stormblood di Final Fantasy XIV Online inizia oggi con l'uscita della prima parte della patch 4.5, A Requiem For Heroes. In questa prima parte i giocatori potranno divertirsi con moltissimi contenuti inediti che porteranno alla prossima espansione, Shadowbringers™, tra cui il terzo e ultimo capitolo dell'acclamatissima serie di raid dell'alleanza, Return to Ivalice, nuove missioni dello scenario ...

Il nuovo aggiornamento di Final Fantasy 14 introduce nuove missioni e altre novità : Recentemente è stata pubblicato un trailer dedicato alla nuova patch per Final Fantasy 14, tale aggiornamento introduce nuovi elementi tra cui boss, missioni e filmati. Segnaliamo che la prima parte sarà disponibile dall'8 gennaio.Come riporta Polygon, il video mostra anche alcuni indizi (viene mostrata solo la parte inferiore dell'armatura) sull'arrivo di Fran, uno dei protagonisti di Final Fantasy XII. altre novità riguardano l'introduzione ...

Il creatore di Final Fantasy sta iniziando un nuovo progetto : Anche se le cose sono state un po' difficili per il creatore di Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, nel 2018, sembra che ora sia pronto per un nuovo inizio, come ha rivelato lui stesso alla rivista giapponese Weekly Famitsu.Come segnala Twinfinite, Sakaguchi-san è stato intervistato per un articolo speciale in cui molti sviluppatori di giochi parlano dei loro piani per il 2019. La parola chiave del creatore di Final Fantasy per il nuovo anno è ...

Il director di Final Fantasy 15 spiega le motivazioni dietro la rottura con Square Enix : Sappiamo tutti che il director di Final Fantasy 15 Hajime Tabata ha lasciato Square Enix qualche tempo fa, egli dichiarò però solo di aver fondato il nuovo studio JP Games e i motivi dietro la rottura con la compagnia sono rimasti un mistero. Almeno fino ad ora.Come riporta Gamingbolt, durante un talk show, Tabata ha affermato di aver lasciato Square Enix in quanto aveva perso l'entusiasmo e la passione per il suo ruolo all'interno della ...

Final Fantasy 7 Remake : vari annunci sono in programma per il 2019 : Con Kingdom Hearts 3 che ha ormai completato lo sviluppo e Finalmente uscirà tra poco più di un mese, tutti gli occhi si rivolgeranno sicuramente al prossimo grande progetto di Square Enix: Final Fantasy 7 Remake. annunciato nel 2015, ci sono state poche informazioni sul gioco da allora, ma a quanto pare, ci saranno un sacco di novità in arrivo nel 2019.Come riporta Hokanko (via Gear Nuke), parlando di cosa aspettarsi da Square Enix nel 2019, il ...

HAJIME TABATA commenta la cancellazione dei DLC di Final Fantasy XV : HAJIME TABATA, creatore di Final Fantasy XV e non solo, ha commentato a distanza di tempo la decisione di Square Enix di cancellare i contenuti aggiuntivi previsti per il gioco, a seguito della sua dipartita dallo studio di sviluppo. HAJIME TABATA si scusa con i videogiocatori A seguire la sua dichiarazione: Quando decisi di lasciare la compagnia, già si discuteva sul futuro dei DLC di Final Fantasy XV e di chi avrebbe preso in mano la ...

Perchè Final Fantasy XV ha perso Tabata? Spiegati i motivi dietro l’abbandono : Per un titolo del calibro di Final Fantasy XV la partenza di Hajime Tabata non poteva che risultare un duro colpo. Come annunciato durante le scorse settimane, il director nipponico ha interrotto la sua collaborazione con Square Enix, e di fatto questo ha portato alla cancellazione di alcuni progetti strettamente legati all'ultimo capitolo della storica saga RPG che lo vedevano direttamente coinvolto. Un abbandono che lascia parecchio amaro in ...

I remake di Final Fantasy 7 e Resident Evil 2 sono 2 dei titoli più attesi dai lettori di Famistu : La nota rivista giapponese Famitsu ha pubblicato la classifica dei titoli più attesi dai suoi lettori, dopo aver visto i voti degli utenti possiamo notare che la Top 5 non è cambiata di una virgola, con Super Smash Bros. Ultimate ancora in testa (il titolo non era ancora disponibile durante la stesura della classifica).Come riporta Gamingbolt, subito dopo Super Smash Bros. Ultimate troviamo Kingdom Hearts 3 con una differenza di soli 45 voti ...

Final Fantasy XV : Episode Ardyn Prologue si mette in mostra con un nuovo trailer : Square Enix ha dato a tutti gli appassionati di Final Fantasy 15 un assaggio del prossimo film di Final Fantasy XV - Episodio Ardyn Prologue, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere, Square aveva già accennato al nuovo trailer qualche giorno fa, dichiarando che il film si collegherà a Final Fantasy XV: Episodio Ardyn. Non resta dunque che vedere il trailer, che vi abbiamo riportato qui di seguito:Read more…