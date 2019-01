Disabilità |  Diritti e Normativa

fondazioneserono

: RT @KnowHowApp: Legge 104, come ottenere l'esenzione dal ticket sanitario ?? - sportello_prev : RT @KnowHowApp: Legge 104, come ottenere l'esenzione dal ticket sanitario ?? - KnowHowApp : Legge 104, come ottenere l'esenzione dal ticket sanitario ?? - RobertoKenn19 : RT @Deputatipd: La #manovra 5 Stelle-Lega è ingiusta e peserà sulla vita delle persone con disabilità. Si tratta di cittadini a cui vengono… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) La Fondazione Cesare Serono ha fatto della "Centralità della persona" il suo focus principale e tanto più le persone sono "fragili e vulnerabili" tanto più devono essere al centro dell'attenzione. In altri termini, la Fondazione si adopera perché le persone siano sempre più protagoniste e partecipino attivamente ai processi di salute che le riguardano. Perché questo si realizzi è necessario che le persone siano correttamente informate e coscienti dei loro diritti.Da queste premesse nasce la sezione, Diritti e. Pensiamo di fare cosa utile sintetizzando una materia complessa come il quadro normativo riguardante le persone disabili e/o portatrici di handicap e, nei limiti del possibile, tradurla in linguaggio semplice per fornire una sorta di manuale che permetta di sapere cosa sia dovuto e come fare per ottenerlo. Non abbiamo la pretesa di coprire a 360 gradi il ...