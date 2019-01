Dalla Spagna | ' Benzema in campo con il Siviglia | poi l' operazione al dito'

Inter - Dalla Spagna nuovi segnali sull'affare Godin : Come riporta La Gazzetta dello Sport , i media spagnoli confermano che l'uruguaiano è pronto a rispettare l'accordo preso con l' Inter per un biennale con opzione per il terzo anno a 5,5 milioni a ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Dalla Spagna : il Betis chiede Lautaro Martinez : Calciomercato Inter, Ultime notizie. dalla Spagna: il Betis cerca Lautaro Martinez, ma sul piatto non può osare più del prestito.

Inter-Godin - ecco il sì del giocatore. Dalla Spagna confermano : INTER GODIN, Dalla Spagna arriva la conferma- Inter-Godin, un matrimonio che si farà. A nulla sono valse le dimostrazioni d’affetto dei tifosi dell’Atletico Madrid, a nulla sono servite le parole del Cholo Simeone che ha provato a convincere il proprio “caudillo” a rimanere alla base. Il difensore centrale uruguagio Dalla prossima stagione sarà un nuovo […] L'articolo Inter-Godin, ecco il sì del giocatore. Dalla Spagna confermano proviene ...

Dalla Spagna : «Morata pronto a ridursi l'ingaggio per l'Atletico Madrid» : MADRID - Proseguono le indiscrezioni sul futuro di Alvaro Morata. Tante le pretendenti per l'attaccante iberico destinato a lasciare il Chelsea a gennaio in un intreccio di mercato legato al possibile ...

Dalla Spagna : 'Il Real Madrid vuole Piatek a gennaio - pronti 60 milioni' : Madrid, Spagna, - Un centravanti da mettere a disposizione di Solari già in questo mercato di gennaio. Questa la priorità in casa Real Madrid , in un momento della stagione non particolarmente ...

Real Madrid-Piatek - Dalla Spagna : si chiude per gennaio : Real MADRID PIATEK, voci dalla Spagna per l’affare in chiusura- Nelle scorse settimane il ds del Genoa Perinetti aveva tolto dal mercato Piatek, sostenendo come l’eventuale partenza sarebbe avvenuta a luglio e non a gennaio. La squadra mercato ligure, però, non aveva avuto a che fare con quella che è un’istituzione del calcio più che […] L'articolo Real Madrid-Piatek, dalla Spagna: si chiude per gennaio proviene da Serie A News Calcio - ...

Dalla Spagna - Higuain vicino al Chelsea. Per il Milan spunta l'ipotesi Benzema : Durante la presentazione di Paquetà , Leonardo ha punto nell'orgoglio Gonzalo Higuain: 'Ha vissuto un momento un po' cosi, che deve finire, ora deve pedalare. È inutile che sta dietro alle voci. Ora ...

Dalla Spagna : il Sassuolo su Balotelli : Secondo quanto riportato da Sport in Spagna il Sassuolo sta seriamente pensando all'acquisto di Mario Balotelli che si svincolerà dal Nizza .

Chelsea - Higuain vicino alla firma. La notizia arriva Dalla Spagna : Chelsea Higuain – Sono giorni decisivi per il futuro di Gonzalo Higuain. L’ex attaccante di Napoli e Juventus, ora in forza al Milan, avrebbe deciso di cambiare aria e di cercare nuove motivazioni. La richiesta dell’attaccante argentino sarebbe quella di raggiungere in Premier League il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Con quest’ultimo, il Pipita legò […] L'articolo Chelsea, Higuain vicino alla firma. La notizia ...

Juve - Dalla Spagna : "Perez ha scelto Allegri per il Real del futuro" : dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione di mercato che spaventa la Juve . Secondo "El Chiringuito Tv", programma molto vicino alle vicende attorno al Real Madrid , Massimiliano Allegri sarebbe ...

Dalla Spagna : Real Madrid - Eriksen per il il dopo Modric : Madrid - Proseguono le indiscrezioni sul possibile addio di Luka Modric dal Real Madrid L'interesse dell'Inter per il Pallone d'Oro è sempre vigile e, in estate, dopo aver vinto tutto con la casacca ...

Incredibile Dalla Spagna - il Real Madrid bussa alla porta del Genoa : tutti i dettagli : Stagione fino al momento altalenante in casa Genoa ma l’arrivo in panchina di Cesare Prandelli ha cambiato completamente passo alla squadra che adesso si candida ad essere grande protagonista nelle seconda parte di stagione. Nel frattempo si pensa al mercato, il presidente Preziosi si sta muovendo per piazzare 2-3 colpi e diverse trattative sono in stato avanzato. Nel frattempo arriva una bomba clamorosa direttamente dalla Spagna, il ...

Calciomercato Lazio - Dalla Spagna : Tare su Malcom : Calciomercato Lazio: Malcom NEL MIRINO? – Clamorosa voce proveniente dalla Spagna. La Lazio sarebbe sulle tracce di Malcom, il giovane attaccante brasiliano del Barcellona che nella scorsa estate fu protagonista di un intreccio di mercato. La Roma infatti era già certa di aver preso il giocatore, con l’accordo trovato con il Bordeaux e le visite […] L'articolo Calciomercato Lazio, dalla Spagna: Tare su Malcom proviene da Serie ...

Calciomercato Lazio - la bomba Dalla Spagna : “il nome per l’attacco” : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una buona stagione e punta alla qualificazione in Champions League, una mano importante dovrebbe arrivare dal mercato. Notizia nelle ultime ore, nel mirino è finito il brasiliano ex Bordeaux Malcom, impiegato con il contagocce dal Barcellona e che quindi potrebbe cambiare nuovamente maglia a gennaio. Sembrava ad un passo l’accordo con i cinesi dell’Evergrande ma adesso secondo ...