Aeronautica | allieva pilota denuncia | “Io | vittima di nonnismo” Trenta | “Fatto

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Lei scende dall’aereo militare, i compagni la prendono e la sollevano sopra le loro teste. La ragazza grida “ahia, mi fai male“, ma loro continuano fino a sbatterla a mo’ di ariete contro l’ala di un velivolo, per poi buttarla in piscina. Infine risate, con tanto di pacche e ‘botte’, e lei che piange e si lamenta. È il “battesimo del volo“. Un rituale cameratesco, utilizzato a ogni fine corso dagli allievidellamilitare. E proprio da questa particolare tradizione, documentata con un video, parte ladel sergente Giulia Jasmine Schiff, ora espulsa dal corpo militare, rivelata dal Corriere della Sera. “Atti di nonnismo” che la 20enne veneta ha riportato alla Procura di Roma, consegnando insieme all’atto didelle immagini e delle clip come testimonianza, e che hanno spinto il pm ...