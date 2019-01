ilfattoquotidiano

: 1984 compie 70 anni. Un ritratto profetico del potere di ieri e di oggi - Cascavel47 : 1984 compie 70 anni. Un ritratto profetico del potere di ieri e di oggi - TutteLeNotizie : 1984 compie 70 anni. Un ritratto profetico del potere politico di ieri (e di quello… - lightmoon972 : RT @MattinoSalerno: HAPPY DAYS COMPIE 45 ANNI Il 15 Gennaio 1974 andava in onda il primo episodio di una delle serie tv più amate e di succ… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Cade quest’anno il 70esimoversario della pubblicazione di, romanzo la cui stesura definitiva era stata siglata l’anno precedente da George Orwell: il titolo, evocante un tempo da venire, nasceva dal rovesciamento delle ultime due cifre del 1948. L’antefatto di questo racconto antiutopico va ricercato nel brindisi, poi lite furiosa, per la reciproca truffa del gioco simultaneo dell’asso di picche, che chiude Animal Farm, tra Napoleon e Pilkington, in cui si può cogliere – già nel 1943-1944, epoca di composizione della favola – l’intuizione profetica di quella che sarebbe stata, dopo gli incontri di Jalta e di Potsdam del 1945 fino alle soglie degliNovanta, la divisione in blocchi ideologici, politici, economici antagonisti.Il Grande Fratello, identificabile in Stalin, domina nell’immaginario Paese di Oceania, sempre in guerra, anche se alternativamente, con ...