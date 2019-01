West Ham | Mia Khalifa adora Felipe Anderson

Fiorentina - frenata per Obiang : il West Ham non lo molla : Fiorentina-Obiang, brusca frenata. Sembrava in dirittura d'arrivo il trasferimento a Firenze del centrocampista: il club viola aveva presentato un'offerta di 11 milioni di euro al West Ham per l'...

Fiorentina - West Ham blocca Obiang : ANSA, - FIRENZE, 13 GEN - Imprevisto per la Fiorentina sul mercato: la trattativa per Pedro Obiang che sembrava ormai in dirittura d'arrivo si è interrotta in queste ore per volere del presidente del ...

Obiang-Fiorentina - ecco perché il West Ham ha bloccato tutto - : Frenata clamorosa del West Ham per Pedro Obiang alla Fiorentina. L'affare sembrava ormai concluso con il sì convinto dell'ex giocatore della Sampdoria e l'accordo sulla base di 10 milioni di euro più ...

Calciomercato Fiorentina - quasi fatta per Obiang del West Ham : operazione da 11 milioni : Pedro Obiang , andata e ritorno. Stavolta il protagonista è lui: dopo tre anni in Premier League tra le fila del West Ham, il centrocampista della Guinea Equatoriale è pronto a tornare in Serie A . ...

Calciomercato West Ham : Arnautovic in Cina? : Calciomercato West Ham, Arnautovic / Dopo la vittoria degli Hammers con l’Arsenal nel derby londinese, Manuel Pellegrini ha parlato ai microfoni di Sky Sports sui possibili movimenti di mercato del club. In particolare ha fatto riferimento sulle voci insistenti che riguardano Marko Arnautovic, corteggiato dai cinesi del Beijing Guoan. L’allenatore cileno non è sicuro che l’attaccante l’austriaco possa restare a Londra, ...

Premier League - Brighton-Liverpool 0-1 : decide Salah su rigore. Ranieri k.o. - Il West Ham piega l'Arsenal : Dopo il k.o. nello scontro al vertice contro il City di Guardiola, il Liverpool riprende la sua corsa alla conquista della Premier, vincendo di misura sul campo del Brighton, portandosi a 7 lunghezze ...

Premier League - il West Ham batte l'Arsenal. Ramsey in campo nella ripresa : LONDRA - Vittoria del West Ham contro l'Arsenal per 1-0 nel derby londinese che ha aperto il programma della 22.a giornata di Premier League. In campo, oggi, Liverpool e Chelsea contro Brighton e ...

Premier League : fa festa il West Ham - un gol di Rice nella ripresa stende l'Arsenal : Al London Stadium, il West Ham di Pellegrini batte per 1-0 l' Arsenal nel primo anticipo della 22esima giornata di Premier League . Decide il gol di Rice al 48', che condanna i Gunners a rimanere ad ...

West Ham-Arsenal 0-0 - il risultato in diretta LIVE : Ramsey in panchina : West Ham-Arsenal 0-0 LIVE Così in campo West Ham, 4-2-3-1, : Fabianski; Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell; Noble, Rice; Antonio, Nasri, F. Anderson; Arnautovic. Allenatore: Pellegrini Arsenal, 3-4-2-...

West Ham-Arsenal - il risultato in diretta LIVE : Ramsey parte dalla panchina : Formazioni ufficiali West Ham, 4-2-3-1, : Fabianski; Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell; Noble, Rice; Antonio, Nasri, F. Anderson; Arnautovic. Allenatore: Pellegrini Arsenal, 3-4-3, : Leno; Koscielny, ...

Calciomercato - la Fiorentina su Pedro Obiang del West Ham : Rinforzi in vista per il centrocampo della Fiorentina : nella sessione invernale di Calciomercato i viola guardano alla Premier League per dare nuova linfa a un reparto nel quale sin qui si sono ...

CALCIOMERCATO INTER / Ultime notizie : Candreva ai saluti - il West Ham lo vuole ma spunta il Fenerbahçe : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

West Ham - Candreva nel mirino : Non sta di certo brillando nelle sue ultime stagioni all' Inter , motivo per il quale Antonio Candreva potrebbe cercare riscatto altrove. Come riporta il Corriere dello Sport , il giocatore interessa al West Ham .