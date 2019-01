Strisciala notizia | si mette male per il programma di Antonio Ricci Una batosta enorme

caffeinamagazine

(Di martedì 15 gennaio 2019) E nello stesso giorno in cui Maurizio Costanzo definisce Striscia launda Guinness World Record (non è un eufemismo, potrebbe essere candidata davvero, Ndr), c’è unache invece rappresenta un vero e proprio terremoto mediatico in Italia. A doverci fare i conti c’è lui, il comandante in capo delle reti del Biscione, Piersilvio Berlusconi. Eh sì, perché non si prospetta un quadretto simpatico per le reti generaliste, o almeno è quello che emerge su Italia Oggi. Il quotidiano mostra quali sono stati, nel dicembre scorso, i programmi più visti. Le top 15 sono dell’ammiraglia di viale Mazzini. Raiuno trionfa nella classifica tv.Striscia la, al 16esimo posto, è il primodi Canale 5. Un risultato non entusiasmante per gli uomini di Pier Silvio Berlusconi. Chi ha dominato è la fiction tratta dai romanzi best seller di Elena Ferrante, ...