Salvini alla cena vip | Di Battista? Vado dove mi invitano

Il brivido Brexit e le critiche di Salvini alla Bce : Avrete il brivido del voto Brexit in diretta mentre sarete a cena, quindi via coi telefoni sul tavolo e tutti a compulsare siti o dirette da Westminster. La suspence è alta perché Theresa May deve riuscire a convincere con il suo ultimo appello un discreto numero di parlamentari. Sulla carta ora il

De Magistris : "Salvini deve dimettersi - violata la Costituzione" I sindaci ribelli guardano alla Consulta : Prosegue lo scontro tra i sindaci ribelli e Matteo Salvini sul decreto Sicurezza. Il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris accusa Salvini di violare la Costituzione e lo invita a dimettersi: "il linguaggio di Salvini è indegno di un ministro dell'Interno. Sta violando apertamente la Costituzione, sulla quale ha giurato, il traditore è lui e dovrebbe dimettersi. Le sue sono politiche disumane. Senza la residenza non puoi accedere ai ...

Rigopiano - Salvini e Di Maio saranno alla cerimonia per le vittime : Tutti a Rigopiano venerdì. Per ricordare le vittime della tragedia di due anni fa. Salvini e Di Maio ci saranno e la commozione loro e degli altri è naturale. Dieci milioni di euro il governo ha ...

La cena tra Salvini e i renziani diventa un caso. Martina 'Noi alternativi alla Lega'. Boschi e Bonifazi 'Nessun confronto' : 'È un evento benefico che non va caricato di un significato particolare sul piano politico', dice il candidato alle primarie Pd Maruizio Martina. Tuttavia, la cena di questa sera organizzata a Roma ...

Giglio magico - Salvini a cena-evento sulla giustizia con Boschi - Carrai e Bonifazi. Martina : “Il Pd è alternativo alla Lega” : Ad organizzare la cena è l’associazione Fino a prova contraria presieduta dalla giornalista Annalisa Chirico. Tema della serata il rapporto tra efficienza del sistema giudiziario e crescita economica, con lo slogan “Una nuova giustizia, l’impresa che serve all’Italia”. Ospiti della serata – insieme a Gianni Letta, ex ministri come Paola Severino, Marco Minniti e Giulio Tremonti, procuratori e imprenditori tra cui il presidente ...

Martina boccia la cena tra Salvini e i renziani 'Noi alternativi alla Lega' : 'Il pressapochismo con cui stanno governando l'economia italiana è racchiusa nella farsa di Di Maio, che parla di boom economico nel nostro paese quando i dati sulla produzione industriale si ...

Battisti in Italia - Salvini 'Ora in galera altre decine di assassini'. Bonafede 'Nessuno può sottrarsi alla giustizia italiana' : Sono sicuro che le forze dell'ordine, con i servizi d'intelligence, potranno riassicurare alle galere altre decine di delinquenti, vigliacchi e assassini che sono in giro per il mondo a godersi la ...

Battisti partito dalla Bolivia : in volo verso l'Italia | Salvini : "Sarò a Ciampino" | Foto : La fuga del terrorista dei Pac a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, dove è stato catturato in un'operazione dell'Interpol con agenti italiani. Battisti deve scontare due ergastoli per 4 omicidi

Cesare Battisti partito dalla Bolivia - Salvini lo aspetterà a Ciampino Bonafede : «Sconterà l'ergastolo» : L'aereo italiano è già ripartito dalla Bolivia con il terrorista a bordo. Battisti arriverà direttamente in Italia. In questo modo non potrà essere sottratto all'ergastolo. Il ministro dell'Interno Boliviano conferma: «Sarà consegnato direttamente all'Italia»

Battisti partito dalla Bolivia : in volo verso l'Italia | Salvini : "Sarò a Ciampino" | Foto : La fuga dell'ex terrorista dei Pac a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, dove è stato catturato in un'operazione dell'Interpol con agenti italiani. Battisti deve scontare due ergastoli per 4 omicidi

Battisti arrestato - Salvini : "Non deve uscire vivo dalla galera" : Matteo Salvini , dopo l'arresto di Cesare Battisti in Bolivia, ha incontrato nel corso di un intervento alla scuola politica della Lega a Milano, Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso proprio dai Pca nel 1979. Il ministro degli Interni ha affermato: 'Battisti è un assassino, non un ideologo ...

Cesare Battisti - Salvini : ‘Deve marcire in galera fino alla fine dei suoi giorni’. Poi a chi lo ha difeso : ‘Avete coscienza sporca’ : “Battisti è un assassino e dovrà marcire in galera fino alla fine dei suoi giorni. In prigione non uscirà vivo”. A dirlo, alla Scuola di formazione politica della Lega, il segretario del Carroccio, Matteo Salvini. Che poi se la prende coi “politici, intellettuali e scrittori che lo hanno difeso. Hanno la coscienza sporca come lui”. Cesare Battisti è stato arrestato a Santa Cruz, in Bolivia. L'articolo Cesare Battisti, ...

Matteo Salvini alla scuola di politica della Lega - DIRETTA : Il leader della Lega Matteo Salvini interviene alla scuola di politica della Lega a Milano. Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso dai Pac nel 1979 a Milano in una sparatoria in cui lui stesso perse l'uso delle gambe interviene alla ...

Vincenzo Pepe insegna Politica Ambientale alla Scuola di formazione politica della Lega : al tavolo Matteo Salvini - Armando Siri e Giancarlo ... : Dal Cilento a Milano per insegnare politica Ambientale alla 'Scuola di formazione politica' della Lega a Milano. Domenica 13 gennaio, si terrà 'Principi di funzionamento dell'Economia', una giornata di studio che si avvarrà anche dell'intervento di Vincenzo Pepe, giurista di rilievo internazionale e presidente-fondatore di 'Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo'. La ...