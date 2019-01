Roma Un ragazzo di 15 anni è morto per meningite | scattata profilassi

Meningite a Roma - morto ragazzo di 15 anni per sepsi. Profilassi all'istituto alberghiero Vespucci e al Miur : Un ragazzo di 15 anni è morto lunedì sera per sepsi meningococcica nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma . Il ragazzo era stato ricoverato...

Francesco Chiofalo : il ragazzo di Selvaggia Roma lo accusa di violenza : Lo scorso 9 gennaio, Francesco Chiofalo all'ospedale San Camillo di Roma si è sottoposto all'atteso e lungo intervento chirurgico per asportare un tumore al cervello. A seguito dell'intervento, in molti, tra gli utenti dei social, hanno criticato l'ex ragazza di Francesco, Selvaggia Roma, tacciando quest'ultima di essersi rivelata totalmente indifferente al problema di salute esposto in modo pubblico dall'ex-tentatore. Critiche a cui è seguita ...