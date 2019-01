Prima notte in carcere per Cesare Battisti

Battisti - Prima notte in carcere. Un testimone racconta l'arresto : Roma,, askanews, - prima notte nel carcere di Oristano per l'ex terrorista Cesare Battisti, arrestato in Bolivia e portato in Italia dopo 37 anni di latitanza.E' proprio dalla Bolivia che arrivano ...

Cesare Battisti ha passato la Prima notte in carcere ad Oristano : Cesare Battisti ha passato la prima notte in carcere ad Oristano L’ex latitante si trova nella struttura di Alta sicurezza di Oristano-Massama. È arrivato ieri all’aeroporto di Ciampino dalla Bolivia, prima di essere trasferito in Sardegna. Sconterà l’ergastolo e, per i primi sei mesi, sarà in isolamento ...

Battisti - la Prima notte in cella : prima notte in cella per Cesare Battisti nel carcere di Alta sicurezza di Oristano-Massama. L'ex latitante, arrivato in Sardegna nel primo pomeriggio di lunedì, ha effettuato le normali procedure ...

Violenta la figlia ubriaca durante la Prima notte di nozze : “Pensavo fosse la mia nuova moglie” : I fatti sono avvenuti nei pressi di Kolding, nel sud della Danimarca. La ragazza, 20 anni, era così ubriaca che gli ospiti sono stati costretti a metterla a dormire nella suite nuziale. Lì si sarebbe consumata la violenza. L'uomo, 50enne, è stato condannato a 2 anni e sei mesi di carcere.Continua a leggere

Prima che la notte - il film su Pippo Fava con Fabrizio Gifuni in replica il 5 gennaio : Sabato 5 gennaio viene trasmesso, a partire dalle 21.20 su Rai3, il film per la tv Prima che la notte, una sorta di bio-pic sulla vita di Pippo Fava, giornalista siciliano irriducibile ucciso dalla mafia nel gennaio del 1984 dopo che, coi suoi articoli, aveva reso pubblici nomi, dati e fatti relativi alle cosche di Catania e non solo. Prima che la notte, la trama Quando riceve quella telefonata da Catania Pippo Fava ha l’età in cui si cominciano ...

Prima che la notte : Il Film Stasera su Rai 3 : Per la regia di Daniele Vicari, Fabrizio Gifuni interpreta Peppe Fava il giornalista siciliano ucciso dalla mafia nel gennaio 1984.

Domani sera a mezzanotte Torino entrerà nel Guinness dei Primati : La festa conclude il programma 'Torino Natale Magico', ricco di appuntamenti e spettacoli dedicati a grandi e piccini che ha portato, nel mese di dicembre, la magia sull'intero territorio cittadino, ...

NBA - risultati della notte : altri 41 per James Harden - Denver rimane Prima a Ovest - Walker 47 punti ma perde : New Orleans Pelicans-Houston Rockets 104-108 Era solo questione di tempo prima che l'incredibile momento di forma di James Harden iniziasse a scrivere qualche pagina dei libri di storia e accostarsi ...

Catania - sono almeno 600 gli sfollati - Prima notte in auto o in hotel : Cronaca di una notte di paura Il sisma si è verificato alle 3:19 ad una profondità di solo un chilometro. I crolli hanno interessato circa 15 abitazioni private ed anche alcune chiese: in quella ...

Terremoto Catania/ Ultime notizie - Prima notte da sfollati per 600 persone : oggi attesi Di Maio e Salvini : Terremoto oggi a Catania, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'eruzione dell'Etna: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada