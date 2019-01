L’economia in frenata mette a rischio quota 100 | reddito di cittadinanza e

ilsole24ore

400 Bad Request Bad Request Your browser sent a request that this server could not understand.



(Di martedì 15 gennaio 2019) Zero virgola tre per cento quest’anno. E zero virgola sette per cento il prossimo. In queste cifre, che rappresentano la stima della crescita italiana calcolata da Oxford Economics, c’è la sintesi più evidente della trappola chei tre pilastri della manovra...