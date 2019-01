La madre di Brad Pitt | Non perdono Angelina | ha reso un inferno la vita di mio

Brad Pitt - parla la madre : "Angelina Jolie è una manipolatrice" : Sono passati quasi tre anni da quando Brad Pitt e Angelina Jolie hanno posto fine al loro matrimonio. La coppia era nota sui mass media di tutto il mondo con il nome Brangelina. A gettare benzina sul fuoco ci pensa ora la madre di Brad, Jane Etta Pitt, in un'intervista al sito Radar Online: Non perdonerò mai per quello che ha fatto a mio figlio, soprattutto perché ha rovinato anche la vita dei miei nipoti. Brad è stato manipolato, è stato ...

